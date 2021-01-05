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2021 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir? haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 5 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 11:42
2021 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
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Ülkemizde oldukça fazla kişi subay ve yedek subay olmayı istemektedir. Buna bağlı olarak nasıl subay ve yedek subay olunabileceği sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde subay ve yedek subay olunabilmesi için sınavlara girilmesi gerekmektedir. Sınav dışında diğer bazı koşulların da sağlanması halinde vatandaşlar başvuruda bulunabilmektedirler. Subay olanlar TSK kapsamında askeri personel olarak mesleklerine başlamaktadırlar. Yedek subaylık ve subaylık, gençler tarafından tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır.

Nasıl Subay Başvurusu Yapılır?

Subay olmak isteyenlerin başvurularını aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden yayınlanan duyuruları takip ederek gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu intenet adresi üzerinde yer alan başvuru ekranına e-devlet şifresi ile girilerek ön başvuruların yapılması gerekmektedir. Ön başvuruların yapılması ardından tercihlerin yapılması ve sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

Subay Olmak İçin Gereken Koşullar

  • Lisans mezunu olan başvurucuların 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekmektedir.
  • Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanların 1 Ocak 1987 tarihi ve sonrasında doğmuş olmaları halinde başvurabilmektedirler.
  • Uzmanlık yapmış olanların 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
  • Başvuru yapacak olan kadınların 1.53 metreden uzun olmaları istenmektedir. Erkekler için ise boy sınırı 1.64 metre olmaktadır.
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’den KPSS-P3 puan türünde minimum 60 puan alınması gerekmektedir.

Yedek Subay Olma Koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvuru yapabilmektedirler.
  • 4 yıllık lisans eğitimi vermiş olan bir fakülteden mezun olanlar, yedek subay olma şansını elde edebilmektedirler.
  • Yedek subay olmak istediklerine dair taleplerini iletmeleri gerekmektedir.
  • Yedek subay alımları için adaylara sunulan boy ve kilo aralığında olunması istenmektedir.
  • Lisans mezunu olan başvuru sahiplerinin 27 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Lisansüstü mezunlar için ise; bu yaş sınırı 32 olmaktadır.

Yedek Subaylığa Nasıl Başvurulur?

Yedek subaylık için başvurular askerlik şubelerine yapılmaktadır. Başvuru sırasında yedek subay olunmak istendiğinin belirtilmesi gereklidir. Askerlik şubesindeki görevli kişi bu talep sonrasında bir form daha vermektedir. Sonrasında 12 aylık dönem içinde yedek subaylık mı yoksa 6 aylık dönem içinde erbaşlık mı yapmak istedikleri sorulur. Yedek subaylık için başvurulması halinde bir sınava girilmekte ve sonuca göre yedek subay olarak askerlik yapılabilmektedir. TSK günümüzde çok yoğun ilgi gösterilen yedek subaylık için kısıtlı sayıda alım yapmaktadır. Başvurular arasından ihtiyaca göre belirlenmiş olan sayıda kura çekilmekte ve alımlar buna göre yapılmaktadır. Kuraların çekilmesi sonrasında yedek subaylığa hak kazanmış olanlar 2 aylık bir eğitim alırlar. Bu eğitim sonrasında görev yerlerinde göreve başlayabilmektedirler. Eğitimlerin ardından göreve başlayan yedek subaylar 10 ay boyunca maaşlı olarak çalışabilmektedirler.

Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Nasıl Sorgulanır?

İlgili sorgulamanın yapılabilmesi için e-devlet sistemine girilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda gerekli adımlar sıralanmıştır.

  • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalıdırlar.
  • Ana sayfadaki giriş yap butonuna tıklamaları ve bu buton üzerinden kimlik doğrulaması yapmaları gerekmektedir. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve intenet bankacılığı ile kimlik doğrulaması yapılabilmektedir. E-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyenler; PTT şubelerinden e-devlet şifresini temin edebilmektedirler.
  • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra e-hizmetler menüsünden Milli Savunma Bakanlığı’nın seçilmesi gerekmektedir.
  • Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Açılan sayfada sonuç görüntülenebilmektedir.

Subay Adayları Tercih İşlemleri

Subay adayları tercih işlemleri sırasında en az 1 komutanlığa başvuru yapmak durumundadırlar. Toplamda 3 hak verilen adayların bir sıralama yapmasına gerek olmamaktadır.

Subay Sınav Yerleri Neresi?

  • Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı’nda sınava girilebilmektedir. Sınav merkezi, Ankara Kirazlıdere’de olmaktadır.
  • Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda sınav yapılmaktadır. Sınav yeri, Ankara Çankaya’dadır.
  • Ankara Mamak’ta MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda sınava girilebilmektedir.

Sözleşmeli Subaylar İçin Başvuru Koşulları

  • Lisans mezunlarının en fazla 27, lisansüstü mezunlarının 32, uzmanlık eğitimi alanların 35 yaşında olmaları gerekmektedir. Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar ise; denklik belgesi almalıdırlar.
  • Son 2 yıl içerisinde KPSS-P3 puan türünde 60 ve üzeri puan alınmış olması gerekmektedir.
  • Kanunun sebepler ile askerlik görevlerini yerine getirmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.
  • Askerlik hizmeti devam eden yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler başvuru yapabilmektedirler.
  • Askerlikten terhis olanların yedek subay olamaz kararı yok ise; başvuru yapabilmektedirler.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların başvuruları alınmaktadır.
  • Herhangi bir sebep ile sivil veya askeri okullardan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkartılmamış olanların başvuruları kabul edilmektedir.
  • Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrasında sonucun olumlu çıkması gerekmektedir.
  • Herhangi bir durumdan dolayı hükümlü bulunmamış ve soruşturma altında olmayan bireyler başvuru yapabilmektedirler.
  • Terör örgütü üyeliği bulunmayan, milli güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir oluşumun içerisinde olmayan kişiler başvuru yapabilmektedirler.

Subay ve Yedek Subay Maaşları

Subaylar 2020 senesinde ortalama olarak 5000 TL maaş almaktadırlar. Fakat bu rakam rütbeye göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca görev yapılan bölge de maaşa etki eden faktörler arasında yer almaktadır. Yedek subaylar ise subaylara göre 1000-1500 TL daha az maaş almaktadırlar.



Son Güncelleme: 05.01.2021 11:42
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