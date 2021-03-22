2021 yaşlılık maaşı ne kadardır?

Kimler yaşlılık maaşı alabilir, yaşlılık maaşı şartları, hangi hesaba ne zaman yatar? Yaşlılık maaşı 2021 yılında için 711 Türk Lirası’ndan 864,89 Türk Lirası’na yükseltilmiştir. Yaşlılık maaşı emeklilik güvencesi bulunmayan insanlara devlet tarafınca yapılan bir yardımdır. 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilir. Engelliler için ödenen aylık miktarı ise 851,95 Türk Lirası’ndan 1035,63 Türk Lirası’na çıkartılmıştır. Bu ödemeler karşılığında verilen bir hizmet ya da prim şartı yoktur.

Yaşlılık maaşı belirlenen zamla 2021 yılında için 711 TL’den 864,89 TL’ye çıkartılmıştır.

Yaşlılık maaşını hangi vatandaşlar, kimler alabilir hangi durumdakiler alabilir?

Devlet tarafından yaşlılık maaşı ödenen vatandaşlar herhangi bir geliri bulunmayan ve sosyal yardıma muhtaç olan kişilerdir. Herhangi bir işte çalışmayan, SGK konusunda herhangi bir güvencesi bulunmayan ve 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar bu aylıktan yararlanabilir. Aylık, 2022 sayılı kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanır. Her devlet yardımında olduğu gibi bazı şartların oluşmasıyla 65 yaşını doldurmuş ve herhangi geliri bulunmayan vatandaşlar bu yardımdan yararlanabilir.

Yaşlılık aylığının ödenmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Yaşlılık aylığı şartı oluştuğunda 65 yaş üstü bulunan vatandaşlara devlet tarafınca maaş ödemesi yapılır. Başvuru yapan kişinin gelirini yanlış beyan etmesi, usulsüzlük ve sahte belge hazırlama gibi hilelerin tespit edilmesi durumunda maaş kesilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bağlanacak aylık için oluşması gereken şartlar bu şekildedir:

• Vatandaşa bağlanmış olan bir nafaka olmamalı veya nafaka bağlanması mümkün olmamalıdır.

• Hiçbir sosyal güvencesi bulunmamalıdır (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı).

• Kanunca bakmakla yükümlü olduğu birisi olmamalıdır.

• Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış yaşlılık raporu (engel oranı %40 ile %69) veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını sürdüremeyecek derecede yaşlılık raporu (engel oranı %70 ve üzeri) olmalıdır.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir.

• Kişinin aylık geliri muhtaçlık sınırının altında bulunmalıdır.

• 65 yaşını bitirmiş olmak mecburiyetindedir.

Yaşlılık maaşı başvurusunda bulunmak için gerekli evraklar hangileridir?

Yaşlılık maaşı başvurusunda bulunmak için gerekli evraklar hazırlandığında şartları yerine getiren vatandaşlarda yaşlılık maaşı devlet tarafından bağlanır. 65 yaşından büyük olan ve herhangi bir gelir, sigorta güvencesi bulunmayan vatandaşlar bu yardım için başvuru yapabilir. Maaşı başvurusunda bulunulabilmesi için gerekli evraklar şu şekildedir:

• Fakirlik kağıdı

• Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

• Maaş almadığına dair resmi belge

• Maaş bağlanacak kişinin vesikalık fotoğrafı

• Mal bildirimi belgesi

• Kuruma yapılan başvuru dilekçesi

• Sağlık kurulundan alınacak yaşlılık raporu

Yaşlılık aylığı nereye yatacak?

Yaşlılık maaşının ödemesi PTT şubeleri tarafından gerçekleştirilecek. Yaşlılık maaşları ödemesinde izdiham oluşmaması adına maaşlar farklı günlerde hesaplara yatırılacak. Yaşlılık aylığı alma planına göre vatandaşlar en yakın PTT şubelerinden maaşlarını çekebilir. İlk kez aylık alacak olan vatandaşlar maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alabilir. Kişinin doğum günü tarihine göre yatan yaşlılık maaşı, kimlik belgesi ile PTT şubelerinden çekebilir. Başvuru yapan kişi E-devlet sistemi üzerinden yaşlılık aylığı alıp almadığını kontrol edebilir.

Yaşlılık aylığı ne zaman hesaba yatacak?

Yaşlılık aylığı hesaba yatarken dikkat edilen bazı durumlar vardır. Yaşlılık maaşının hesaba yatma tarihinde kişinin doğum tarihi önemlidir. Her ay düzenli şekilde yapılan yardım, doğum tarihinin son rakamı dikkate alınarak kişinin hesabına yatırılır. Doğum tarihine göre yatan parayı vatandaşlar PTT şubelerinden çekebilir. Yaşlılık aylığı için yapılan ödeme takvimi şu şekildedir:

• Doğum tarihinin son sayısı 0 ile 5 olan vatandaşlara her ayın beşinci günü hesaba yatar.

• Doğum tarihinin son sayısı 1 ile 6 olan vatandaşlara her ayın altıncı günü hesaba yatar.

• Doğum tarihinin son sayısı 2 ile 7 olan vatandaşlara her ayın yedinci günü hesaba yatar.

• Doğum tarihinin son sayısı 3 ile 8 olan vatandaşlara her ayın sekizinci günü hesaba yatar.

• Doğum tarihinin son sayısı 4 ile 9 olan vatandaşlara her ayın dokuzuncu günü hesaba yatar.