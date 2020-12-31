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2021 Viski fiyatları ne kadar oldu? Güncel viski fiyatları

Önceleri genelde maddi durumu daha iyi olan zümreye hitap eden viski son zamanlarda fazla tüketilmeye başlandı. Güncel viski fiyatlarını haberimizde inceledik.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:50
2021 Viski fiyatları ne kadar oldu? Güncel viski fiyatları
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Viskinin kendine has olan tadı insanların viskiyi tercih etme sebeplerinden biri. Fiyatı pahalı olsa da aromatik tadı kendine çekiyor. Viski genelde sarhoş olmak için değil de keyif yapmak için tercih edilen bir içki türüdür. Fiyatları genel olarak diğer içkilere göre pahalı olsa da viski içmenin keyfi insanları ona çekiyor.

Viski alırken kişilerin en çok göz önünde bulundurduğu bir nokta da fiyatlardır. Yeni yıla girerken tercihini viskiden yana kullanacaklar için de güncel viski fiyatlarını araştırdık. Viski fiyatını belirlerken birçok parametre ile değerlendirilmektedir. Viskilerin fiyatı çeşidine ve türüne göre değişmektedir. Aşağıda bazı viski markalarını ve boyutlarına göre fiyatlarını görebilirsiniz:

Jack Daniel’s Viski Fiyatları 2021

  • 35 cl Jack Daniels Viski Fiyatı : 99,50 TL
  • 50 cl Jack Daniels Viski Fiyatı : 131,00 TL
  • 70 cl Jack Daniels Viski Fiyatı : 192,00 TL
  • 100 cl Jack Daniels Viski Fiyatı : 251,00 TL
  • 175 cl Jack Daniels Viski Fiyatı : 398,00 TL
  • 300 cl Jack Daniels Viski Fiyatı : 651,00 TL
  • 70 cl Gentleman Jack Fiyatı : 199,50 TL
  • Jack Daniels Honey Fiyat 35 cl 128,50 TL
  • Jack Daniels Honey Fiyat 70 cl 237,00 TL
  • Jack Daniels Honey Fiyat 50 cl 22,50 TL

 

Johnnie Walker Viski Fiyatları 2021

  • 35 cl Johnnie Walker Red Label Viski Fiyatı: 94,50 TL
  • 50 cl Johnnie Walker Red Label Viski Fiyatı: 124,50 TL
  • 70 cl Johnnie Walker Red Label Viski Fiyatı: 172,50 TL
  • 100 cl Johnnie Walker Red Label Viski Fiyatı: 237,00 TL
  • 150 cl Johnnie Walker Red Label Viski Fiyatı: 340,00 TL
  • 70 cl Johnnie Walker Red Rye Finish Viski Fiyatı: 150,00 TL
  • 35 cl Johnnie Walker Black Label Viski Fiyatı: 120,00 TL
  • 50 cl Johnnie Walker Black Label Viski Fiyatı: 170,00 TL
  • 70 cl Johnnie Walker Black Label Viski Fiyatı: 235,00 TL
  • 100 cl Johnnie Walker Black Label Viski Fiyatı: 295,00 TL
  • 150 cl Johnnie Walker Black Label Viski Fiyatı: 425,00 TL
  • 70 cl Johnnie Walker Double Black Label Viski Fiyatı: 265,00 TL
  • 70 cl Johnnie Walker Gold Label Reserve Viski Fiyatı: 305,00 TL
  • 175 cl Johnnie Walker Gold Label Reserve Viski Fiyatı: 480,00 TL
  • 70 cl Johnnie Walker Platinum Label Viski Fiyatı: 415,00 TL
  • 70 cl Johnnie Walker Blue Label Viski Fiyatı: 1.530,00 TL
  • 70 cl Johnnie Walker Green Label Fiyatı: 345,00 TL

 

Chivas Regal Viski Fiyatları 2021

  • 20 cl Chivas Regal 12 İskoç Viski Fiyatı: 80,00 TL
  • 35 cl Chivas Regal 12 İskoç Viski Fiyatı: 119,00 TL
  • 50 cl Chivas Regal 12 İskoç Viski Fiyatı: 162,50 TL
  • 70 cl Chivas Regal 12 İskoç Viski Fiyatı: 220,00 TL
  • 100 cl Chivas Regal 12 İskoç Viski Fiyatı: 300,00 TL
  • 175 cl Chivas Regal 12 İskoç Viski Fiyatı: 500,00 TL
  • 300 cl Chivas Regal 12 İskoç Viski Fiyatı: 915,00 TL
  • 70 cl Chivas Regal Extra Fiyatı: 250,00 TL
  • 50 cl Chivas Regal 18 İskoç Viski Fiyatı: 220,00 TL
  • 50 cl Chivas Regal 18 İskoç Viski Fiyatı: 260,00 TL
  • 70 cl Chivas Regal 18 İskoç Viski Fiyatı: 360,00 TL
  • 70 cl Chivas Regal Ultis İskoç Viski Fiyatı: 1.100,00 TL
  • 70 cl Chivas Regal 25 İskoç Viski Fiyatı: 1.800,00 TL
  • 70 cl Chivas Regal Royal Salute 21 İskoç Viski Fiyatı: 750,00 TL

 

Ballantine’s Viski Fiyatları 2021

  • 35 cl Ballantine’s Finest İskoç Viski fiyatı: 80,00 TL
  • 50 cl Ballantine‘s Finest İskoç Viski fiyatı: 105,00 TL
  • 70 cl Ballantine’s Finest İskoç Viski fiyatı: 145,00 TL
  • 100 cl Ballantine’s Finest İskoç Viski fiyatı: 199,00 TL
  • 150 cl Ballantine’s Finest İskoç Viski fiyatı: 285,00 TL
  • 70 cl Ballantine’s Finest 12 İskoç Viski fiyatı: 175,00 TL
  • 70 cl Ballantine’s 17 İskoç Viski fiyatı: 295,00 TL
  • 70 cl Ballantine’s 21 İskoç Viskisi fiyatı: 650,00 TL
  • 70 cl Ballantine’s 30 İskoç Viskisi fiyatı: 1.450,00 TL

 

JB Viski Fiyatları 2021

 

The Glenlivet Viski Fiyatları 2021

  • 70 cl The Glenlivet 12 Viski Fiyatı: 226,00 TL
  • 70 cl The Glenlivet 15 Viski Fiyatı: 310,00 TL
  • 70 cl The Glenlivet 18 Viski Fiyatı: 410,00 TL
  • 70 cl The Glenlivet Founder’s Reserve Viski Fiyatı: 210,00 TL

 

Jim Beam Viski Fiyatları 2021

  • 20 cl Jim Beam Viski Fiyatı: 72,00 TL
  • 37,5 cl Jim Beam Viski Fiyatı: 85,00 TL
  • 75 cl Jim Beam Viski Fiyatı: 135,00 TL
  • 75 cl Jim Beam Black Viski Fiyatı: 140,00 TL
  • 100 cl Jim Beam Viski Fiyatı: 185,00 TL
  • 150 cl Jim Beam Viski Fiyatı: 265,00 TL

 

Vat 69 Viski Fiyatları 2021

70 cl Vat 69 Viski Fiyatı: 141,00 TL

 

Bell’s Viski Fiyatları 2021

50 cl Bell’s Viski Fiyatı: 93,00 TL

 

The Macallan Viski Fiyatları 2021

70 cl The Macallan Single Malt Viski Fiyatı: 245,00 TL

 

Lagavulin Single Malt Viski Fiyatları 2021

  • 70 cl Lagavulin 16 Single Malt Viski Fiyatları: 540,00 TL
  • 70 cl Lagavulin Distilers Malt Viski Fiyatları: 540,00 TL

 

Passport Viski Fiyatları 2021

  • 35 cl Passport Viski Fiyatı: 63,00 TL
  • 50 cl Passport Viski Fiyatı: 85,00 TL
  • 70 cl Passport Viski Fiyatı: 119,00 TL
  • 100 cl Passport Viski Fiyatı: 162,00 TL

 

Jameson Viski Fiyatları 2021

  • 35 cl Jameson Irish Viski Fiyatı: 85,00 TL
  • 70 cl Jameson Irish Viski Fiyatı: 160,00 TL
  • 70 cl Jameson Black Barrel Irish Viski Fiyatı: 210,00 TL

 

Aberlour Viski Fiyatları 2021

  • 70 cl Aberlour 12 Viski Fiyatı: 250,00 TL
  • 70 cl Aberlour 16 Viski Fiyatı: 325,00 TL
  • 70 cl Aberlour 18 Viski Fiyatı: 430,00 TL
  • 70 cl Aberlour A’bunadh Viski Fiyatı: 410,00 TL

 

Talisker Viski Fiyatları 2021

  • 70 cl Talisker Storm Single Malt Viski Fiyatı: 360,00 TL
  • 70 cl Talisker Skye Single Malt Viski Fiyatı: 335,00 TL
  • 70 cl Talisker 10 Single Malt Viski Fiyatı: 415,00 TL

 

White Horse Viski Fiyatları 20210

  • 70 cl White Horse Viski Fiyatı: 155,00 TL

 

Dimple Viski Fiyatı 2021

  • 70 cl Dimple Golden Selection Viski Fiyatı: 210,00 TL

 

Kentucky Viski Fiyatı 2021

  • 70 cl Kentucky Highway Viski Fiyatı: 112,00 TL

 

Double Q Viski Fiyatı 2021

  • 35 cl Double Q Viski Fiyatı: 49,00 TL

 

John Medley’s Viski Fiyatları 2021

  • 70 cl John Medley’s 6yo Viski Fiyatı: 135,00 TL

 

Glenkinchie Single Malt Viski Fiyatı 2021

  • 70 cl Glenkinchie 12 Single Malt Viski Fiyatı: 325,00 TL

 

Cragganmore Single Malt Viski Fiyatı 2021

  • 70 cl Cragganmore 12 Single Malt Viski : 235,00 TL

 

Cardhu Single Malt Viski Fiyatı 2021

  • 70 cl Cardhu 12 Single Malt Viski Fiyatı: 335,00 TL

 

Joint Bourbon Viski Fiyatı 2021

  • 70 cl Joint Bourbon Viski Fiyatı: 205,00 TL

Yeni yılda viski fiyatlarına zam gelecek mi?

Viski tüketicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de viski fiyatına zam gelip gelmeyeceği oldu. İçki fiyatlarına bunlara viskiler dahil olmak üzere hükümet karar vermektedir. İçkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) enflasyon oranlarına paralel olarak artış göstermektedir. Geçtiğimiz yıllarda da içkilere zam yapılmıştır. Hükümetin koyduğu vergi dışında firmalarda fiyat politikalarında artış yapmaktadırlar.

Ülkemizde içki fiyatlarına ÖTV dışında bir de %18 oranında KDV kesintisi de yapılmaktadır. Bu kapsamda fiyatlar zamla birlikte perakende satış üzerinde %3’lük bir artışa neden olmaktadır.

Bu zamlar dışında son zamanlarda ABD menşeili viskilerin alımında ek vergi durumu da fiyatlarda ciddi değişikliklere neden olmaktadır.

2021 yılı için ise viskilerin tavsiye edilen fiyatı hem türüne hem markasına hem boyutuna göre değişiklik gösterecektir. Genelde bizim ülkemizde viskiler 35’lik, 70’lik, 1 litrelik şeklindedir. Bu ölçülerin dışında bir de 50’lik, 1,5’luk, 175 cl’lik ve 300 cl’lik boyutları da vardır.

Viski fiyatlarını intenet üzerinden araştırdığınızda fiyatların her yerde farklılık gösterdiğini görebilirsiniz. Tekel kurumlarının belirledikleri fiyatın yanı sıra her satıcı kendi insiyatifine göre ucuza veya pahalıya satmaktadır.

Viski fiyatlarının markasına ve boyutuna göre değiştiğini söylemiştik. Aynı zamanda viskinin satıldığı bölgeler arsında da fiyatı değişmektedir. Temel bayilerde veya büfelerdeki viski fiyatlarına oranla Çağdaş, Migros, Carrefour ve Kipa gibi perakende marketlerde daha uygun fiyata satılmaktadır. Bu yazıda da Migros viski fiyatları bulunmaktadır.

Viski fiyatı ve kalitesi

Genelde viskinin kalitesinin fiyatı ile orantılı olduğu düşünülmektedir. Bu doğru düşünce kapsamında piyasada pahalı olan viskiler ucuzuna göre daha kalitelidir. Uygun fiyatlı olarak bilinen orta seviyedeki viskiler gündelik yaşamınızda rahatlıkla tüketebileceğiniz çeşittir. Bunun yanı sıra fiyatı yüksek olan viskiler daha özel günlerde tercih edilmektedir.

Fiyatı yüksek olan viskiler içindeki maddeler açısından, kalitesi açısından ve seneler boyunca meşe fıçılarında bekletilmeleri açısından tadı daha başkadır. Daha kaliteli olduğu için de fiyatı pahalıdır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:50
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