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2021 Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak? Jandarma Uzman Erbaş alım şartları nedir?

Birçok vatandaşın merakla beklediği 2021 yılında Uzman Erbaş alımlarının ne zaman yapılacağı ve şartlarının ne olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:24
2021 Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak? Jandarma Uzman Erbaş alım şartları nedir?
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2021 senesinde birçok kişi Jandarma Uzman Erbaş alımlarını merakla bekliyor. TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda 2021 senesinde Jandarma Uzman Erbaş alımı bekleniyor.

2021 Jandarma Uzman Erbaş alımları ne zaman?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı son açıklamalara göre, şuanda uzman erbaş ihtiyacının olmadığını ve artık dışardan uzman erbaş alınmayacağını söyledi. Yalnızca sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edileceğini ve gerek olursa uzman erbaş ihtiyacını bu kişilerle karşılanacağını açıkladı.

Bu konu hakkından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre, pandemi sebebiyle bütün eğitimlerin ertelendiğini ve bu eğitimleri yapmak zorunda olduklarını söyledi. Bu konu ile ilgili bir karar alacaklarını ve alım bekleyenlerin biraz daha sabretmelerini söyledi.

Uzman Erbaş alımı şartları nelerdir?

Uzman Erbaş alımının şartları şu şekilde;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

-Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

-Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

-Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak

-Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

-Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

-Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

-Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

-Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

-Türk Silahlı Kuvvetleri’nde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

-Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

-Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

-Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

-Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

-Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

-Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

-Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,

-Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,

-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.



Son Güncelleme: 30.12.2020 21:24
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Anahtar Kelimeler:
Uzman ErbaşSüleyman Soylu
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