Geçtiğimiz yıl Pandemi nedeniyle sınırlandırılan Hac ziyaretleri bu sene nasıl olacak sorusu milyonlarca hacı adayı tarafından merakla bekleniyor. Kutsal toprakların ziyareti Müslümanlar tarafından özlemle bekleniyor. 2021 Hac ziyaretleri nasıl düzenlenecek hacı adayları tarafından büyük bir konusu oldu.

2021 umre olacak mı? Bu yıl umre yapılacak mı?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yetkililerinden merakla beklenen açıklamalar geldi. Bu yıl umre ziyareti yapacak kişilerin kovid-19 bağışıklığı olması şartını duyurdu. Umre ziyareti yapmak isteyen adayların aşı olması gerektiğini ya da hastalığa karşı bağışıklığının olması gerektiğini aldığı kararlara ekledi.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Koronavirüs salgını, Hac ve Umre ziyaretlerinin olumsuz yönde etkiledi. Getirilen sınırlamalar sonrası pek çok Müslüman çıktığı halde Hac ibadetini yerine getiremedi. Bu yıl Ramazan’ın yaklaşması ile birlikte gözler Hac ve Umre Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlık Hac ve Umre ziyaretleri için aldığı kararları açıkladı. Hac dönemi için de yılın her zamanı yapılan umre ziyaretleri için de aynı şartlar geçerli. Adaylar üç şekilde sınıflandırılacak

Aşının iki dozunu yaptıranlar,

Aşının ilk dozunu yaptıranlar ve üzerinden 14 gün geçenler,

Koronavirüs geçirip iyileşerek bağışıklık kazananlar olarak Hac ve Umre ziyaret şartları belirlendi.

Yukarıda belirtilen şartlara sahip olan kişiler ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Aynı şartlar Medine’de bulunan Hz. Muhammed Camii için de geçerli.