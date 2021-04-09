2021 Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı başvuru yapma şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine patates ve kuru soğan dağıtımı yapılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılacak olan bu dağıtım, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermesini amaçlıyor. Bu yardımı almak isteyen vatandaşlar ise bu yardıma nasıl başvuru yapacaklarını ve başvuru şartlarını araştırıyor.
Ücretsiz patates ve kuru soğan yardımına nasıl başvuru yapılır?
Üreticinin elinde kalan patates ve kuru soğanlar, ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek, başvuruda bulunabilirler. Aynı zamanda intenet üzerinden de başvuru yapılabilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından başvuru yapacak olan vatandaşlar, buradan kendilerine en yakın vakfı öğrenebilirler.