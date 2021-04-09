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2021 Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı başvuru yapma şartları

Toprak Mahsulleri Ofisi, ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde patates ve kuru soğan dağıtacağını açıkladı. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise internet üzerinden, bu yardıma nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı. Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı için nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

09 Nisan 2021 Cuma 17:02
2021 Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı başvuru yapma şartları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine patates ve kuru soğan dağıtımı yapılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılacak olan bu dağıtım, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermesini amaçlıyor. Bu yardımı almak isteyen vatandaşlar ise bu yardıma nasıl başvuru yapacaklarını ve başvuru şartlarını araştırıyor.

Hem üreticinin kayıplarını engellemek hem de ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan bu yardım, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra üreticinin de hoşuna giden bir durum oldu. Özellikle Niğde ve Nevşehir bölgesinde patates ve kuru soğan üreticilerinden alınacak olan temel gıda ürünleri, vatandaşla ücretsiz bir şekilde buluşacak. Peki, bu yardıma nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Ücretsiz patates ve kuru soğan yardımına nasıl başvuru yapılır?

Üreticinin elinde kalan patates ve kuru soğanlar, ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek, başvuruda bulunabilirler. Aynı zamanda intenet üzerinden de başvuru yapılabilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından başvuru yapacak olan vatandaşlar, buradan kendilerine en yakın vakfı öğrenebilirler.




Son Güncelleme: 09.04.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
Toprak Mahsulleri OfisiPatatesKuru Soğan
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