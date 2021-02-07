2021 Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Diyanet 2021 dini günler ve bayramlar takvimi

2021 yılı 3 aylar başlama tarihi

2021 yılında 3 aylar 13 Şubat tarihinde Receb ayı ile başlayacak. 3 ayların ilk kandil günü olan Regaib Kandili de Receb ayında 18 Şubat tarihine denk geliyor.

3 ayların ikinci kandili Miraç Kandili 10 Mart tarihine denk gelirken; 25 Mart Çarşamba tarihinde başlayan Şaban ayında ise Berat Kandili 27 Mart tarihine denk gelecek.

3 aylar ne oluyor?

3 ayların son ayı ramazan ayında da Kadir Gecesi 8 Mayısıs tarihine denk geliyor.

3 aylara girildiğinde, Müslümanlara yapmış oldukları ibadetleri artırarak daha çok ibadet etmeleri tavsiye edilir. Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri’nin ve Kadir Gecesinin bulunduğu 3 aylar içinde Peygamberimiz (s.a.v); “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurmuştur. Buradan anlayacağımız, 3 aylar faziletli olduğu için ibadetler artırılır, günah işlemekten sakınılır ve Ramazan ayı için hazırlık yapmaya başlanır.

Diyanetin yayınladığı 2021 dini günler takvimi

2021 yılında Ramazan ayının başlangıcı 13 Nisan’a, bitişi ise 12 Mayısıs’a denk geliyor. 13 Mayısıs tarihi de Ramazan Bayramı’nın ilk günü olurken, bayramın son günü 15 Mayısıs’a denk geliyor.