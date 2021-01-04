İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

2021 trend erkek saç modelleri

2021 erkek saç modelleri dikkat çekiyor. Modayı yakından takip edenler 2021 yılında trend olan erkek saç modellerini araştırıyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi 23:24
2021 trend erkek saç modelleri
Takip Et:

2020 yılının bitmesine az bir süre kala 2021 yılı trendleri merak konusu oldu. Birçok kişi 2021 yılının trendlerini araştırmaya başladı. 2021 yılında erkek saç modellerinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Saç kesim modelleri insanların kişiliğini yansıtır. Özellikle son yıllarda saç kesim modelleri giderek geliş ve değişti. Her yıl yeni bir saç modeli moda olurken 2021 yılında hangi saç modelinin trend olacağı merak ediliyordu.

Öncelikle 2021 yılında da her yıl olduğu gibi kısa saç modelleri ön planda olacak. Kulakları çok büyük olmayan erkeklerin saçlarının yanlarını kısa kestirip, nispeten üst kısımlarını daha uzun bırakabilir. Kısa saç modellerinin yanı sıra uzun saçlarda undercut modeli popülerliğini koruyor. Saçların üst kısımlarının çok uzun, kulak üstleri ve enseye yakın kısmın kısa kaldığı bu saç modeli 2021 yılında da dikkat çeken saç modellerinden biri olacak.

Trend modellerden biri de Fade saç modelidir. Bu modelde ense ve kulak üstleri çok kısa olup, üst kısımlar hafif daha uzun bırakılır ve saçın hacimli görünmesini sağlar.

Kısa saç modeli denildiğinde akla gelen 3 numara saç kesimi ise artık tarih oldu. Bunun yerinde yan taraflar 0 numaradan başlayıp yukarıya doğru 1’er numara uzayarak giden model popüler oldu. 2021 yılında da bu model trend olarak gösteriliyor.

Dalgalı saçı olanlar için ise saçın üstleri toplanacak kadar uzun olmakla birlikte kulak ve ense kısa kesilir. Saçlar arkaya toplanır ve sakalla birlikte bu model çokça tercih ediliyor. Dalgalı saçlı olan kişiler bu modelle daha doğal ve estetik bir görünüm elde edebiliyor.

Saç ekimi işlemleri

Dünyada ve ülkemizde saç ekimi işlemi Fue yöntemli Saç Ekimi işlemiyle yapılıyor. En çok tercih edilen ve güzel bir sonuç alınan yöntem budur. Uzman doktorlar kişiye göre yapılan analizlerin ardından tedavi yöntemini belirler ve buna göre işlem yapılır. Kadın veya erkek fark etmeksizin bu işlemler uygulanır.

Saç ekimi bir operasyondur bu nedenle uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Özellikle sosyal medya ve bazı sitelerde saç ekimine yönelik yapılan reklamlara itibar edilmemesi, bunun yerine uzman kişiler ve kliniklere başvuru yaparak bilgi alınması gerekmektedir.

Fue yönteminin yanı sıra kullanılan bir diğer yöntem ise prp yöntemidir. Bu yöntem ile saçın dökülmesi %96 oranında engellenir. Ayrıca saç eklemeleri de yapılır. Cinsiyet farkı olmaksızın yapılan bu yöntem de saçın verimi, sayısı ve saç köklerinin güçlenmesi sağlanır. Saç ekimi yöntemleri uzun süre ister. Saçın ekilmesinin ardından doğal görünüme en az 6 ay içerisinde ulaşılır ve bu 6 ay içerisinde uzman doktor tarafından sizden istenilen şeylerin yapılması gerekir. Bu şekilde daha sağlık ve güzel bir görünüm elde edilecektir.



Son Güncelleme: 04.01.2021 23:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021ErkekSaçModel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi
Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi
Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları
Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
MasterChef 16 Ekim kim elendi? Bu hafta elenen isim Güzide mi Eda mı olacak?
Zuhal Topal'la Sofrada isim mi değiştirecek? Yemekteyiz'in taklidi mi? Acun Ilıcalı'dan program hakkında açıklamalar
Google Stadia’da hangi oyunlar var? Google Stadia Lansman oyunları
Survivor 2020 18 Şubat Salı ilk eleme adayı belli oldu!
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 27 Mart Mart Cuma
Kanal D canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2021 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2021 Memur maaşları ne zaman yatar?
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
Emeklilere müjde! Bankalar, emeklilere yaptıkları promosyon ödemelerini güncellendi
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.