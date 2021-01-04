2021 trend erkek saç modelleri

2020 yılının bitmesine az bir süre kala 2021 yılı trendleri merak konusu oldu. Birçok kişi 2021 yılının trendlerini araştırmaya başladı. 2021 yılında erkek saç modellerinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Saç kesim modelleri insanların kişiliğini yansıtır. Özellikle son yıllarda saç kesim modelleri giderek geliş ve değişti. Her yıl yeni bir saç modeli moda olurken 2021 yılında hangi saç modelinin trend olacağı merak ediliyordu.

Öncelikle 2021 yılında da her yıl olduğu gibi kısa saç modelleri ön planda olacak. Kulakları çok büyük olmayan erkeklerin saçlarının yanlarını kısa kestirip, nispeten üst kısımlarını daha uzun bırakabilir. Kısa saç modellerinin yanı sıra uzun saçlarda undercut modeli popülerliğini koruyor. Saçların üst kısımlarının çok uzun, kulak üstleri ve enseye yakın kısmın kısa kaldığı bu saç modeli 2021 yılında da dikkat çeken saç modellerinden biri olacak.

Trend modellerden biri de Fade saç modelidir. Bu modelde ense ve kulak üstleri çok kısa olup, üst kısımlar hafif daha uzun bırakılır ve saçın hacimli görünmesini sağlar.

Kısa saç modeli denildiğinde akla gelen 3 numara saç kesimi ise artık tarih oldu. Bunun yerinde yan taraflar 0 numaradan başlayıp yukarıya doğru 1’er numara uzayarak giden model popüler oldu. 2021 yılında da bu model trend olarak gösteriliyor.

Dalgalı saçı olanlar için ise saçın üstleri toplanacak kadar uzun olmakla birlikte kulak ve ense kısa kesilir. Saçlar arkaya toplanır ve sakalla birlikte bu model çokça tercih ediliyor. Dalgalı saçlı olan kişiler bu modelle daha doğal ve estetik bir görünüm elde edebiliyor.

Saç ekimi işlemleri

Dünyada ve ülkemizde saç ekimi işlemi Fue yöntemli Saç Ekimi işlemiyle yapılıyor. En çok tercih edilen ve güzel bir sonuç alınan yöntem budur. Uzman doktorlar kişiye göre yapılan analizlerin ardından tedavi yöntemini belirler ve buna göre işlem yapılır. Kadın veya erkek fark etmeksizin bu işlemler uygulanır.

Saç ekimi bir operasyondur bu nedenle uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Özellikle sosyal medya ve bazı sitelerde saç ekimine yönelik yapılan reklamlara itibar edilmemesi, bunun yerine uzman kişiler ve kliniklere başvuru yaparak bilgi alınması gerekmektedir.

Fue yönteminin yanı sıra kullanılan bir diğer yöntem ise prp yöntemidir. Bu yöntem ile saçın dökülmesi %96 oranında engellenir. Ayrıca saç eklemeleri de yapılır. Cinsiyet farkı olmaksızın yapılan bu yöntem de saçın verimi, sayısı ve saç köklerinin güçlenmesi sağlanır. Saç ekimi yöntemleri uzun süre ister. Saçın ekilmesinin ardından doğal görünüme en az 6 ay içerisinde ulaşılır ve bu 6 ay içerisinde uzman doktor tarafından sizden istenilen şeylerin yapılması gerekir. Bu şekilde daha sağlık ve güzel bir görünüm elde edilecektir.