2021 trafik cezaları; Radar, kırmızı ışık, makas atma, emniyet şeridi ihlal cezaları

Yeni yılların başlarında yapılan değişiklerden birisi olan trafik cezaları belli oldu. 2021 yılının vergi zamları açıklanmasıyla sürücüler meraklarını giderdi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamına göre yayınlanan cezaların en üst seviyesi olanlardan tutarı 35 bin 699 TL olarak belirlendi. Araçların kırmızı ışıkta geçme cezası 314 TL, emniyet kemeri takmama cezası 144 TL, alkollü araç sürmek 1. defa 1340 TL, kış lastiği taktırmayanlara 766 TL, abartı şekilde egzoz taktırıp kullananlara 1002 TL, trafikte makas diğer araçları etkileyerek makas atanlara 1228 TL ve yasak olan alan sollama yapanlara 314 TL trafik cezası yazılacak. Bunların yanı sıra trafik cezalarının ayrıntıları şu şekilde
2021 Trafik Cezaları
- Kırmızı ışık ihlali 314 TL
- Trafik işaretlerine uymama cezası 314 TL
- Tescil plaka ve belgesi olmadan trafiğe çıkmak 1340 TL
- Tescilli aracı plakası olmadan kullanmak 2081 TL
- Hız sınırını %10-30 den fazla aşmak 314 TL
- Hız sınırını %30-50 den fazla aşmak 652 TL
- Hız sınırını %50 den fazla aşmak 1340 TL
- Alkollü araç kullanmak 1.defa 1340 TL
- Alkollü araç kullanmak 2.defa 1679 TL
- Alkollü araç kullanmak 3.defa 2699 TL
- Araca sahte plaka takmak 6687 TL
- Plakada değişikliğin cezası 505 TL
- Plakasız araç kullanmak 2270 TL
- Plakanın okunmasını engellemek 551 TL
- Tescil belgesini bulundurmamak 122 TL
- Belediyeden ruhsat almadan yolcu taşımak 5010 TL
- Engelli yerine park etmek 264 TL
- Kış lastiği kullanmayanlara ceza 766 TL
- Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak yola çıkanlara 6910 TL
- Drift yapanlara 60 gün ehliyete alıkoyma ve cezası 6141 TL
- Aracın maksat dışı kullanmak 1228 TL
- Trafikte makas atma cezası 1228 TL
- Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 314 TL
- Alkol testine itiraz etmek 3516 Tl
- Yayalara ilk geçiş hakkına uymama 488 TL
- Seyir halinde cep telefonu kullanmak 314 TL
- Emniyet kemeri takmama cezası 144 TL
- Çakar lamba takana, aracına gereksiz lamba takana 1228 TL
- Abartı egzoz kullananlara trafikten men ve cezası 1002 TL
- Şerif izleme kurallarına uymayanlara 652 TL
- Hatalı park etmek 144 TL
- Emniyet şeridi ihlali 1228 TL
- Ters şeride girme 1228 TL
- Yasak olan alanda sollama yapmak 314 TL
- Muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkma 314TL
- Hurda araçla trafiğe çıkana para cezası 2698 TL
- Takograf ve taksimetre kullanmayan 652 TL
- Ehliyetsiz araç kullanan 2698 TL
- Ehliyeti yanında bulundurmamak 314 TL
- Yaylara öncelik vermeyenlere 652 TL
Trafik cezası nasıl öğrenilir?
Vatandaşlarımızın yapmış olduğu hatadan dolayı yazılan cezaları öğrenmek artık çok kolay. Sorgulamak için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesine giriş yapılarak ‘’trafik cezası borç sorgulama’’ sayfasına giriş yapılır.
2021 Trafik cezaları nereye ödenir?
Yapılmış olan araştırmalar sonucundan öğrenilen borçları ödemek artık çok kolay. Trafik cezalarını intenetten öğrendiğimiz gibi ödemeyi de bu şekilde kolaylıkla yapabiliriz. Giriş yaptığımız sayfa da ödeme seçenekleri ve hangi borcu ödemek istiyorsanız oraya giriş sağlanır. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız için bilgileri girmek yeterli olur. Plaka, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri gerekli yerlere yazılarak sorgulama işlemi gerçekleşir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İntenet Vergi Dairesi’nin resmi İntenet sitesinden ödeme işlemleri kredi kartı ile yapılırken aşamalar karşımıza çıkıyor.
Trafik cezasını ödemek için kredi kartı kullanılacaksa, 02:00-22:00 saatleri aralığına ödeme gerçekleştirilecek sayfaya girilir. Ödeme seçenekleri arasında olan trafik cezası, vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka şubeleri yoluyla kart kullanmadan nakit şekilde ödeme gerçekleşebilir.
- E-devlet ceza sorgulama ve ödeme sayfası
- Emniyet Genel Müdürlüğü ceza sorgulama ve ödeme sayfası
- Gelir İdare Başkanlığı ceza sorgulama ve ödeme sayfası
- PTT ceza sorgulama ve ödeme sayfası
15 Gün içinde ödeyene yüzde 25 indirim
Sürücülerin işlemiş olduğu hatadan dolayı almış oldukları ceza tutarları E-devletten kolaylıkla öğrenilebilir. Ödeme seçenekleri de intenet aracılığı ile devam ettirilir. Araç sürücüleri ödeme ceza yazıldıktan sonra 15 gün içerisinde ödeme işlemlerini gerçekleştirirse %25 indirim sağlanır. Fakat sunulan günler içerisinde ödeme gerçekleşmezse herhangi bir indirim söz konusu değildir. Tam tersi ödemeyip gecikmeye giren cezalar her ay sonu için %5’lik bir faiz işlenir.
Trafik cezasına nasıl itiraz edilir?
Sürücülerinin haklarını arama yöntemleri de fazlasıyla var. Çevirme yapan trafik polisleri, radar sistemleri (EDS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri(Mobese) kameraları trafik cezaları sağlar. Sürücülere yazılan cezalara itiraz etme hakkı da var. İtiraz etmek isteyenler şu şekilde gerçekleştirir
- Sürücüye yazılan cezanın bulunduğu yer de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulur
- Ülkemizde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı uygulaması UYAP ile online trafik cezasına itiraz edilebilir.