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2021 trafik cezaları; Radar, kırmızı ışık, makas atma, emniyet şeridi ihlal cezaları

Sürücülerimizin merakla beklediği cezalar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 yılı trafik zamları belli oldu. İşte ceza fiyatları açıklandı. En düşük cezadan en yüksek cezaya kadar ayrıntılı bilgiler haberimizde

25 Nisan 2021 Pazar 18:20
2021 trafik cezaları; Radar, kırmızı ışık, makas atma, emniyet şeridi ihlal cezaları
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Yeni yılların başlarında yapılan değişiklerden birisi olan trafik cezaları belli oldu. 2021 yılının vergi zamları açıklanmasıyla sürücüler meraklarını giderdi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamına göre yayınlanan cezaların en üst seviyesi olanlardan tutarı 35 bin 699 TL olarak belirlendi. Araçların kırmızı ışıkta geçme cezası 314 TL, emniyet kemeri takmama cezası 144 TL, alkollü araç sürmek 1. defa  1340 TL, kış lastiği taktırmayanlara 766 TL, abartı şekilde egzoz taktırıp kullananlara 1002 TL, trafikte makas diğer araçları etkileyerek makas atanlara 1228 TL  ve yasak olan alan sollama yapanlara 314 TL trafik cezası yazılacak. Bunların yanı sıra trafik cezalarının ayrıntıları şu şekilde

2021 Trafik Cezaları

  • Kırmızı ışık ihlali                                                             314 TL
  • Trafik işaretlerine uymama cezası                              314 TL
  • Tescil plaka ve belgesi olmadan trafiğe çıkmak        1340 TL
  • Tescilli aracı plakası olmadan kullanmak                    2081 TL
  • Hız sınırını %10-30 den fazla aşmak                             314 TL
  • Hız sınırını %30-50 den fazla aşmak                              652 TL
  • Hız sınırını %50 den fazla aşmak                                    1340 TL
  • Alkollü araç kullanmak 1.defa                                        1340 TL  
  • Alkollü araç kullanmak 2.defa                                         1679 TL
  • Alkollü araç kullanmak 3.defa                                         2699 TL
  • Araca sahte plaka takmak                                                 6687 TL
  • Plakada değişikliğin cezası                                                  505 TL
  • Plakasız araç kullanmak                                                       2270 TL
  • Plakanın okunmasını engellemek                                      551 TL
  • Tescil belgesini bulundurmamak                                        122 TL
  • Belediyeden ruhsat almadan yolcu taşımak                     5010 TL
  • Engelli yerine park etmek                                                    264 TL
  • Kış lastiği kullanmayanlara ceza                                         766 TL
  • Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak yola çıkanlara        6910 TL
  • Drift yapanlara 60 gün ehliyete alıkoyma ve cezası        6141 TL
  • Aracın maksat dışı kullanmak                                             1228 TL
  • Trafikte makas atma cezası                                                 1228 TL
  • Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası                     314 TL
  • Alkol testine itiraz etmek                                                    3516 Tl
  • Yayalara ilk geçiş hakkına uymama                                   488 TL
  • Seyir halinde cep telefonu kullanmak                               314 TL
  • Emniyet kemeri takmama cezası                                        144  TL
  • Çakar lamba takana, aracına gereksiz lamba takana       1228 TL
  • Abartı egzoz kullananlara trafikten men ve cezası           1002 TL
  • Şerif izleme kurallarına uymayanlara                                    652 TL
  • Hatalı park etmek                                                                     144 TL
  • Emniyet şeridi ihlali                                                                  1228 TL
  • Ters şeride girme                                                                       1228 TL
  • Yasak olan alanda sollama yapmak                                        314 TL
  • Muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkma                              314TL
  • Hurda araçla trafiğe çıkana para cezası                                  2698 TL
  • Takograf ve taksimetre kullanmayan                                      652 TL
  • Ehliyetsiz araç kullanan                                                              2698 TL
  • Ehliyeti yanında bulundurmamak                                            314 TL
  • Yaylara öncelik vermeyenlere                                                   652 TL

 

 Trafik cezası nasıl öğrenilir?

Vatandaşlarımızın yapmış olduğu hatadan dolayı yazılan cezaları öğrenmek artık çok kolay. Sorgulamak için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesine giriş yapılarak ‘’trafik cezası borç sorgulama’’ sayfasına giriş yapılır.

Trafik cezası sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmek için izlenmesi gereken yollar. İşlem yapacak olan kişini ad, soyad, TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile giriş yapılır. Sonrasında araç plakasına yazılan ceza sorgulama, sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama, tüzel kişi ceza sorgulama ve otoparka çekilen araç sorgulama bölümlerinden hangisini sorgulamak isteniyorsa oraya giriş sağlanır.

2021 Trafik cezaları nereye ödenir?

Yapılmış olan araştırmalar sonucundan öğrenilen borçları ödemek artık çok kolay. Trafik cezalarını intenetten öğrendiğimiz gibi ödemeyi de bu şekilde kolaylıkla yapabiliriz. Giriş yaptığımız sayfa da ödeme seçenekleri ve hangi borcu ödemek istiyorsanız oraya giriş sağlanır. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız için bilgileri girmek yeterli olur. Plaka, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri gerekli yerlere yazılarak sorgulama işlemi gerçekleşir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İntenet Vergi Dairesi’nin resmi İntenet sitesinden ödeme işlemleri kredi kartı ile yapılırken aşamalar karşımıza çıkıyor.

Trafik cezasını ödemek için kredi kartı kullanılacaksa, 02:00-22:00 saatleri aralığına ödeme gerçekleştirilecek sayfaya girilir. Ödeme seçenekleri arasında olan trafik cezası, vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka şubeleri yoluyla kart kullanmadan nakit şekilde ödeme gerçekleşebilir.

  • E-devlet ceza sorgulama ve ödeme sayfası
  • Emniyet Genel Müdürlüğü ceza sorgulama ve ödeme sayfası
  • Gelir İdare Başkanlığı ceza sorgulama ve ödeme sayfası
  • PTT ceza sorgulama ve ödeme sayfası

15 Gün içinde ödeyene yüzde 25 indirim

Sürücülerin işlemiş olduğu hatadan dolayı almış oldukları ceza tutarları E-devletten kolaylıkla öğrenilebilir. Ödeme seçenekleri de intenet aracılığı ile devam ettirilir. Araç sürücüleri ödeme ceza yazıldıktan sonra 15 gün içerisinde ödeme işlemlerini gerçekleştirirse %25 indirim sağlanır. Fakat sunulan günler içerisinde ödeme gerçekleşmezse herhangi bir indirim söz konusu değildir. Tam tersi ödemeyip gecikmeye giren cezalar her ay sonu için %5’lik bir faiz işlenir.

Trafik cezasına nasıl itiraz edilir?

Sürücülerinin haklarını arama yöntemleri de fazlasıyla var. Çevirme yapan trafik polisleri, radar sistemleri (EDS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri(Mobese) kameraları trafik cezaları sağlar. Sürücülere yazılan cezalara itiraz etme hakkı da var. İtiraz etmek isteyenler şu şekilde gerçekleştirir

  • Sürücüye yazılan cezanın bulunduğu yer de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulur
  • Ülkemizde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı uygulaması UYAP ile online trafik cezasına itiraz edilebilir.



Son Güncelleme: 25.04.2021 18:20
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Anahtar Kelimeler:
CezaTrafikIhlal2021
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