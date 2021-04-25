2021 trafik cezaları; Radar, kırmızı ışık, makas atma, emniyet şeridi ihlal cezaları

Yeni yılların başlarında yapılan değişiklerden birisi olan trafik cezaları belli oldu. 2021 yılının vergi zamları açıklanmasıyla sürücüler meraklarını giderdi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamına göre yayınlanan cezaların en üst seviyesi olanlardan tutarı 35 bin 699 TL olarak belirlendi. Araçların kırmızı ışıkta geçme cezası 314 TL, emniyet kemeri takmama cezası 144 TL, alkollü araç sürmek 1. defa 1340 TL, kış lastiği taktırmayanlara 766 TL, abartı şekilde egzoz taktırıp kullananlara 1002 TL, trafikte makas diğer araçları etkileyerek makas atanlara 1228 TL ve yasak olan alan sollama yapanlara 314 TL trafik cezası yazılacak. Bunların yanı sıra trafik cezalarının ayrıntıları şu şekilde

2021 Trafik Cezaları

Kırmızı ışık ihlal i 314 TL

i 314 TL Trafik işaretlerine uymama cezası 314 TL

Tescil plaka ve belgesi olmadan trafiğe çıkmak 1340 TL

Tescilli aracı plakası olmadan kullanmak 2081 TL

Hız sınırını %10-30 den fazla aşmak 314 TL

Hız sınırını %30-50 den fazla aşmak 652 TL

Hız sınırını %50 den fazla aşmak 1340 TL

Alkollü araç kullanmak 1.defa 1340 TL

Alkollü araç kullanmak 2.defa 1679 TL

Alkollü araç kullanmak 3.defa 2699 TL

Araca sahte plaka takmak 6687 TL

Plakada değişikliğin cezası 505 TL

Plakasız araç kullanmak 2270 TL

Plakanın okunmasını engellemek 551 TL

Tescil belgesini bulundurmamak 122 TL

Belediyeden ruhsat almadan yolcu taşımak 5010 TL

Engelli yerine park etmek 264 TL

Kış lastiği kullanmayanlara ceza 766 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak yola çıkanlara 6910 TL

Drift yapanlara 60 gün ehliyete alıkoyma ve cezası 6141 TL

Aracın maksat dışı kullanmak 1228 TL

Trafikte makas atma cezası 1228 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 314 TL

Alkol testine itiraz etmek 3516 Tl

Yayalara ilk geçiş hakkına uymama 488 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 314 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 144 TL

Çakar lamba takana, aracına gereksiz lamba takana 1228 TL

Abartı egzoz kullananlara trafikten men ve cezası 1002 TL

Şerif izleme kurallarına uymayanlara 652 TL

Hatalı park etmek 144 TL

Emniyet şeridi ihlali 1228 TL

Ters şeride girme 1228 TL

Yasak olan alanda sollama yapmak 314 TL

Muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkma 314TL

Hurda araçla trafiğe çıkana para cezası 2698 TL

Takograf ve taksimetre kullanmayan 652 TL

Ehliyetsiz araç kullanan 2698 TL

Ehliyeti yanında bulundurmamak 314 TL

Yaylara öncelik vermeyenlere 652 TL

Trafik cezası nasıl öğrenilir?

Vatandaşlarımızın yapmış olduğu hatadan dolayı yazılan cezaları öğrenmek artık çok kolay. Sorgulamak için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesine giriş yapılarak ‘’trafik cezası borç sorgulama’’ sayfasına giriş yapılır.

2021 Trafik cezaları nereye ödenir?

Trafik cezası sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmek için izlenmesi gereken yollar. İşlem yapacak olan kişini ad, soyad, TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile giriş yapılır. Sonrasında araç plakasına yazılan ceza sorgulama, sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama, tüzel kişi ceza sorgulama ve otoparka çekilen araç sorgulama bölümlerinden hangisini sorgulamak isteniyorsa oraya giriş sağlanır.

Yapılmış olan araştırmalar sonucundan öğrenilen borçları ödemek artık çok kolay. Trafik cezalarını intenetten öğrendiğimiz gibi ödemeyi de bu şekilde kolaylıkla yapabiliriz. Giriş yaptığımız sayfa da ödeme seçenekleri ve hangi borcu ödemek istiyorsanız oraya giriş sağlanır. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız için bilgileri girmek yeterli olur. Plaka, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri gerekli yerlere yazılarak sorgulama işlemi gerçekleşir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İntenet Vergi Dairesi’nin resmi İntenet sitesinden ödeme işlemleri kredi kartı ile yapılırken aşamalar karşımıza çıkıyor.

Trafik cezasını ödemek için kredi kartı kullanılacaksa, 02:00-22:00 saatleri aralığına ödeme gerçekleştirilecek sayfaya girilir. Ödeme seçenekleri arasında olan trafik cezası, vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka şubeleri yoluyla kart kullanmadan nakit şekilde ödeme gerçekleşebilir.

E-devlet ceza sorgulama ve ödeme sayfası

Emniyet Genel Müdürlüğü ceza sorgulama ve ödeme sayfası

Gelir İdare Başkanlığı ceza sorgulama ve ödeme sayfası

PTT ceza sorgulama ve ödeme sayfası

15 Gün içinde ödeyene yüzde 25 indirim

Sürücülerin işlemiş olduğu hatadan dolayı almış oldukları ceza tutarları E-devletten kolaylıkla öğrenilebilir. Ödeme seçenekleri de intenet aracılığı ile devam ettirilir. Araç sürücüleri ödeme ceza yazıldıktan sonra 15 gün içerisinde ödeme işlemlerini gerçekleştirirse %25 indirim sağlanır. Fakat sunulan günler içerisinde ödeme gerçekleşmezse herhangi bir indirim söz konusu değildir. Tam tersi ödemeyip gecikmeye giren cezalar her ay sonu için %5’lik bir faiz işlenir.

Trafik cezasına nasıl itiraz edilir?

Sürücülerinin haklarını arama yöntemleri de fazlasıyla var. Çevirme yapan trafik polisleri, radar sistemleri (EDS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri(Mobese) kameraları trafik cezaları sağlar. Sürücülere yazılan cezalara itiraz etme hakkı da var. İtiraz etmek isteyenler şu şekilde gerçekleştirir