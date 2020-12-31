2021 TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?

TOKİ tarafından yapılan açıklamalarda 2021 yılında çok sayıda ilde yapılacak konut satışları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar TOKİ’den ev sahibi olabilmek için aranan şartları, başvuruların nasıl yapılacağını ve konut fiyatlarını araştırmaya başladı.

2021 yılında 35 ilde binlerce konut satışı yapılacak açıklamaları sonrasında araştırmalar hız kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan duyuruları gören vatandaşlar başvuru ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları nelerdir?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması

TOKİ ucuz ev başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ evleri için başvuru yapmak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekmektedir. ilanda yer alan başvuru şartlarına göre Ziraat Bankası veya Halk Bankasından yapılacak başvuruları kabul edilecektir.

Başvuruda gerekli olan durumlar nelerdir?

TOKİ’ye yapılacak başvurularda başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması şartı dışında herhangi bir şart bulunmamaktadır.

TOKİ kura çekilişi nasıl yapılır?

Kura işlemleri noter huzurunda Ziraat Bankası ve Halkbank yetkilileri ve idari yetkililer gözetiminden yapılır.

1) Şehit Aileleri, savaş malulleri ile Dul ve Yetimleri toplam konut %10'u kadar kontenjan verilecek ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bunlardan hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer aday kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya katılacak.

2) 'En az %40 engeli olan vatandaşlara' konut sayısının %5'i kadar kontenjan açılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer kategorideki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya katılacak.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu gibi başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası yetkili Şubelerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare tarafından belirlenecek tarihte ‘Konut Belirleme Kurası’ çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme adına kura çekimi yapılacak.

TOKİ sözleşme imzalamaları nasıl yapılır?

Kurada adı ve adresi belirlenen hak sahipleri Ziraat Bankası tarafından belirlenen gün ve saatte belirlenen şubeye giderek dairenin satın alım işlemlerini yapmalıdır. Sözleşme aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

Belgelerinin bulundurulması gerekmektedir.

TOKİ açık satış duyuruları ne zaman yapılır?

Açık satış duyuruları TOKİ tarafıdnan genel olarak 6 ayda bir yapılmaktadır. Ancak bu bir kural olmamakla birlikte konut talebine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TOKİ açık satış nasıl yapılır?

Açık satış başvuruları kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılmaktadır. Projenin bitme süresinde göre başvuru sahiplerinden %10 – 25 arasında peşinat alınır. Peşinat sonrasında kalan tutar kişinin vade sayısı olarak hesaplanır. Konutlar için 240 ay olan vade seçeneği iş yerleri için 60 aydır.

TOKİ ihale yöntemi ile ev sahibi olmak

Kurasız olarak konut satışı da TOKİ tarafından yapılabilmektedir. Bu usule göre TOKİ evin değerini minimum değerden belirler. Daha sonrasında açık arttırmaya katılan kişilerden en yüksek teklifi yapan kişi konutun yeni sahibi olur. Bu yöntem kura ile konut sahibi olmak istemeyen kişiler için uygulanan bir yöntemdir.

TOKİ açık arttırma katılım başvuruları nasıl yapılır?

Açık arttırma usulüne katılım sağlamak isteyen vatandaşların öncelikle Ziraat Bankası veya Halkbank’ teminatları ödemeleri gerekir. daha sonrasında www.toki.gov.tr adresine girilerek başvuru tamamlanır ve belirlenen gün ve saatte açık arttırma gerçekleşir.