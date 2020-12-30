2021 Süt parası ne kadar olacak belli oldu mu? 2021 Süt parası başvuru şartları nelerdir?

SGK tarafından annelere ödenen emzirme ödeneği olarak geçen süt parasının 2021 yılında ne kadar olacağı merak konusu haline gelmekte. Emzirme ödeneği, doğum parası ile aynı değildir. Emzirme ödeneği yani doğum parası vatandaşlara yalnızca bir kere yapılmaktadır. SGK bağlı çalışanlar işler ayrıldıkları tarih itibarinden 300 gün içerisinde bu destekten faydalanabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde SGK tarafından sigortalı çalışanlara verilen ödeneğe süt parası (emzirme ödeneği) denilmektedir. Bu parayı alabilmek için doğum yapan annenin çalışıyor olması gerekmektedir. Eğer doğum yapan anne çalışmıyorsa eşinin sigortalı olması da yeterli.

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Başvurusu Nereden Yapılmaktadır?

Süt Parası Kaç Ay Verilir ve Ne Kadar?

Doğum yapıldığı zamandan sonra doğum belgesi SGK ya gönderilir ve süreç başlar. Hastane de doğum yapmayan anneler ise doğum belgelerini bizzat kendileri teslim eder ve süt parası talebinde bulunabilir.

Doğum yapan anne veya eşi emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için doğum yapılan tarihten 5 yıl içerisinde başvuruda bulunabilmektedir. Süt parası ödeneği annenin zıraat hesabına yapılır eğer zıraat bankasında hesabı yok ise PTT üzerinden kişiye iletilir.

2020 yılında 202 TL olarak ödenen emzirme ödeneği yani süt parasının 2021 yılı için 240 TL olması bekleniyor.