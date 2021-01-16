2021 Sözleşmeli er maaşı ve tazminatı ne kadardır?

Ülkemizde sözleşmeli er ve erbaşlar 2 dönem üzerinden sözleşme imzalamaktadır. İlk sözleşme 3 yıllık yapılmaktadır, ikinci dönem sözleşmesi ise 4 üzerindne yapılmaktadır. Sözleşmeli er ve erbaşların yıllık maaş zamları 657 sayılı devlet memurları kanununca yapılmaktadır. Sözleşmeli erlerin maaş zamları memurların maaş zamlarıyla orantılıdır. Sözleşmeli er ve erbaşlar belli temel eğitimlerden geçmektedir ve bu temel eğitimlere başlayınca maaş almaya başlamaktadırlar. Eğitim döneminde de maaş almaya başlayan er ve erbaşlar göreve başladıktan sonra görev aldıkları birliğe göre aldıkları maaş farklılık göstermektedir.

2021 yılı sözleşmeli er ve erbaş maaşları ne kadar oldu?

1.Hizmet yılı Maaşı : 2.500 – 4.400 İkramiye - 8.512,75

2.Hizmet yılı Maaşı : 2.550 – 4.490 İkramiye - 17.025,50

3.Hizmet yılı Maaşı : 2.700 – 4.550 İkramiye - 33.915,88

4.Hizmet yılı Maaşı : 2.770 – 4.640 İkramiye - 42.293,51

5.Hizmet yılı Maaşı : 2.820 – 4.720 İkramiye - 50.671,14

6.Hizmet yılı Maaşı : 2.850 – 4.800 İkramiye - 59.048,77

7.Hizmet yılı Maaşı : 2.940 – 4.900 İkramiye - 84.181,65

Sözleşmeli er ve erbaşlar maaşlarının dışında yıllık olarak ikramiye almaktadır. Bu ikramiye miktarı görev yaptıkları yıla göre belirlenmektedir.