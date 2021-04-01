2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?

Ramazan ayına sayılı günler kala pek çok kişi tarafından marketlere gelecek olan Ramazan kolileri merak edildi. Şok market Ramazan kolisi raflarda yerini almaya hazırlanırken vatandaşlar kolinin fiyatını merak etti. İşte Şok market Ramazan kolisinin tüm detayları...

Şok Market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?

Şok maket Ramazan ayına özel pek çok ürünün içinde yer aldığı özel bir katalog hazırladı. İftar sofralarına eşlik etmesi için Şok market Ramazan paketi raflarda yerini aldı. Bu yıl için hazırlanan Şok Ramazan paketi 69,95 TL'den satışa sunuldu. En fazla tüketilen ürünlerin bir arada olduğu Şok Ramazan kolisi pek çok ailenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

Şok Ramazan Kolisi içinde neler var?

Şok marketin 69,95 TL'lik Ramazan kolisi içerisinde hurmalar, kadayıflar, tatlılar, güllaçlar yer alırken aynı zamanda un, bulgur, pirinç de uygun fiyatlı şekilde bulunurken atuştırmalıklar, gazlı içecekler, kuruyemişler, makanalar ve zeytin çeşitleri de yer alıyor.

Şok Ramazan paketinde hangi ürünler yer alıyor?

Şok Ramazan paketi içerisindeki ürünler ise şu şekilde :

-Bizim Vatan domates salçası 830 gr

-Deren filiz çay 500 gr

-Evin ayçiçek yağı 1 lt

-Piyale un 1 kg-Piyale kakaolu puding 150 gr

-Piyale ezogelin çorba 80 gr

-Piyale burgu makana 500 gr

-Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg

-Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg

-Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg-Anadolu mutfağı tuz 750 gr

-Altınküp küp şeker 1 kg-Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr