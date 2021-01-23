İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

2021 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri

SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 23.01.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 23:02
2021 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
Takip Et:

Sosyal güvencesi olan çalışanlar herhangi bir kaza sonrası rapor alarak çalışmamaları halinde dahi ödeme alabilirler. SGK tarafından işçi hakları göz önünde bulundurularak çıkarılan 5510 sayılı kanun ile birlikte bir çalışanın herhangi bir kaza geçirmesinin ardından rapor almasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı vardır. Bu hakkı elde edecek çalışanların raporları incelendikten sonra ödenek hakkında karar verilir.

Rapor parası alma şartları

  • Aktif çalışan birinin kaza, hastalık veya doğum gibi nedenlerden birini yaşaması gerekir.
  • 4A veya 4B sosyal güvence altında çalışılması gerekmektedir.
  • Raporu alan kişin iş gücü kaybı yaşaması halinde malulen emeklilik kararı alınır.
  • Hasta olan kişi ödeme alması için geçen hasta olduğu zamandan bir sene önceki son 3 aylık sigorta priminin yatırılmış olması gerekir.
  • Kişi en az 2 gün raporlu olmalıdır.
  • Hastane raporunda hastalık açık şekilde belirtilmelidir.
  • Kişi sağlık raporunu SGK’ya bildirmek zorundadır.
  • Ödenekten yararlanmak isteyen kişinin prim borcu olmamalıdır.
  • Alınan rapor SGK bünyesinde bulunan sağlık kuruluşlarından birinden alınmış olmalıdır.

Rapor parası için nereye başvurulur?

İlgili sağlık kuruluşundan alınan raporun işverene teslim edilmesi gerekir. Teslim edilen rapor alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde e-devlet sistemine girilmelidir. SGK yetkilileri tarafından incelenen raporlar olumlu sonuç almaları halinde kişilere SMS yoluyla bu sonuç bildirilir. Onaylanan raporlar sonucunda kişiler ödenek almaya hak kazanır.

Rapor parası ne kadar?

2020 yılı itibariyle günlük olarak belirlenen tutarlar şu şekildedir:

  • Ayakta tedavi edilmiş kişilere günlük 65,40 TL
  • Yatarak tedavi edilmiş kişilere günlük 49,05 TL

Rapor parası hesaplama

Rapor parası alacak kişiler yatarak tedavi ve ayakta tedavi yöntemlerine göre para almaktadır. Ayakta tedavi görmüş kişiler diğerlerine göre daha çok para alır. Rapor parası kişinin aldığı brüt maaşa göre hesaplanırken, bu hesaplamada en çok dikkat edilen husus son 3 aylık brüt maaştır.

Rapor parası sorgulama

Rapor parasını öğrenmek isteyenler dijital ortam üzerinden e-devlet sistemine giriş yaparak iş göremezlik ödemesi başlığı altında ödeme sorgusu yapabilir. PTT şubelerinden yapılabilen bu sorgu, ayrıca ALO 170 hattı ile de öğrenilebilmektedir.

Rapor parası ne zaman yatar?

Sağlık kuruluşundan alınan rapor işveren tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra ödeme için sonuç beklenir. Olumlu sonuç alan kişilerin ödemeler 15 gün içerisinde kişilerin adına hesaplarına yatırılır. Kişi kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerinden paralarına ulaşabilirler. Parayı 2 ay içerisinde almayan kişilerin bu ödemesi tekrar SGK bütçesine aktarılır.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 23:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler Konyaaltı Sahili'nin tadını çıkardı
Sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler Konyaaltı Sahili'nin tadını çıkardı
Van'ın Çaldıran ilçesi soğuk rekoru kırdı! İlçede hava eksi 39,2 derece
Van'ın Çaldıran ilçesi soğuk rekoru kırdı! İlçede hava eksi 39,2 derece
BİM 27 Ocak Çarşamba 2021 aktüel ürünler kataloğu!
BİM 27 Ocak Çarşamba 2021 aktüel ürünler kataloğu!
İstanbul Arnavutköy'de çıkan yangında lüks araçlar küle döndü
İstanbul Arnavutköy'de çıkan yangında lüks araçlar küle döndü
Adana'da cinsel ilişkiye girme vaadiyle 7 erkeği de dolandırdı
Adana'da cinsel ilişkiye girme vaadiyle 7 erkeği de dolandırdı
Mersin'de 2 pitbull köpek ahır hayvanlarını telef etti
Mersin'de 2 pitbull köpek ahır hayvanlarını telef etti

Popüler Haberler

2021 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
TKDK 2021 geri ödemesiz hayvancılık kredisi şartları nelerdir? TKDK 2021 hayvancılık destek kredileri
e-Devlet 2021 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
Halkbank emeklilere 5.000 TL düşük faizli mini emekli kredi kampanyası
Yıldız burçlarının tarihi değişti mi? NASA yeni açıklama yayınladı!
Cyberpunk 2077'nin ilk büyük yaması çıktı
Yeni Kimlik Kartı Çipinde Hangi Bilgiler Var?
Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı? Okullar Ne Zaman Açılacak?
Ülkemizden kaç göçmen gitti? İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen ve mülteci son rakamlarını açıkladı!
Turkcell güncel bedava internet kampanyaları ve katılım şartları
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
2021 Ocak AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ücretleri tablosu
Anında onaylı acil kredi için 4 bankadan düşük faizli kredi kampanyası
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Ocak 2021
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
Kredi yapılandırmak istiyorum sicilim bozuk diyenlere 2 bankadan müjde!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.