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2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? Haziran 2021

Gündemde ilgi odağı haline gelen 4 Haziran 2021 tarihli SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 04-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 08:49
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? Haziran 2021
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Sosyal güvencesi olan çalışanlar herhangi bir kaza sonrası rapor alarak çalışmamaları halinde dahi ödeme alabilirler. SGK tarafından işçi hakları göz önünde bulundurularak çıkarılan 5510 sayılı kanun ile birlikte bir çalışanın herhangi bir kaza geçirmesinin ardından rapor almasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı vardır. Bu hakkı elde edecek çalışanların raporları incelendikten sonra ödenek hakkında karar verilir.

Rapor parası alma şartları

  • Aktif çalışan birinin kaza, hastalık veya doğum gibi nedenlerden birini yaşaması gerekir.
  • 4A veya 4B sosyal güvence altında çalışılması gerekmektedir.
  • Raporu alan kişin iş gücü kaybı yaşaması halinde malulen emeklilik kararı alınır.
  • Hasta olan kişi ödeme alması için geçen hasta olduğu zamandan bir sene önceki son 3 aylık sigorta priminin yatırılmış olması gerekir.
  • Kişi en az 2 gün raporlu olmalıdır.
  • Hastane raporunda hastalık açık şekilde belirtilmelidir.
  • Kişi sağlık raporunu SGK’ya bildirmek zorundadır.
  • Ödenekten yararlanmak isteyen kişinin prim borcu olmamalıdır.
  • Alınan rapor SGK bünyesinde bulunan sağlık kuruluşlarından birinden alınmış olmalıdır.

Rapor parası için nereye başvurulur?

İlgili sağlık kuruluşundan alınan raporun işverene teslim edilmesi gerekir. Teslim edilen rapor alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde e-devlet sistemine girilmelidir. SGK yetkilileri tarafından incelenen raporlar olumlu sonuç almaları halinde kişilere SMS yoluyla bu sonuç bildirilir. Onaylanan raporlar sonucunda kişiler ödenek almaya hak kazanır.

Rapor parası ne kadar?

2020 yılı itibariyle günlük olarak belirlenen tutarlar şu şekildedir:

  • Ayakta tedavi edilmiş kişilere günlük 65,40 TL
  • Yatarak tedavi edilmiş kişilere günlük 49,05 TL

Rapor parası hesaplama

Rapor parası alacak kişiler yatarak tedavi ve ayakta tedavi yöntemlerine göre para almaktadır. Ayakta tedavi görmüş kişiler diğerlerine göre daha çok para alır. Rapor parası kişinin aldığı brüt maaşa göre hesaplanırken, bu hesaplamada en çok dikkat edilen husus son 3 aylık brüt maaştır.

Rapor parası sorgulama

Rapor parasını öğrenmek isteyenler dijital ortam üzerinden e-devlet sistemine giriş yaparak iş göremezlik ödemesi başlığı altında ödeme sorgusu yapabilir. PTT şubelerinden yapılabilen bu sorgu, ayrıca ALO 170 hattı ile de öğrenilebilmektedir.

Rapor parası ne zaman yatar?

Sağlık kuruluşundan alınan rapor işveren tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra ödeme için sonuç beklenir. Olumlu sonuç alan kişilerin ödemeler 15 gün içerisinde kişilerin adına hesaplarına yatırılır. Kişi kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerinden paralarına ulaşabilirler. Parayı 2 ay içerisinde almayan kişilerin bu ödemesi tekrar SGK bütçesine aktarılır.

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 08:49
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