İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 02.01.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

02 Ocak 2021 Cumartesi 13:40
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Takip Et:

Sosyal güvencesi olan çalışanlar herhangi bir kaza sonrası rapor alarak çalışmamaları halinde dahi ödeme alabilirler. SGK tarafından işçi hakları göz önünde bulundurularak çıkarılan 5510 sayılı kanun ile birlikte bir çalışanın herhangi bir kaza geçirmesinin ardından rapor almasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı vardır. Bu hakkı elde edecek çalışanların raporları incelendikten sonra ödenek hakkında karar verilir.

Rapor parası alma şartları

  • Aktif çalışan birinin kaza, hastalık veya doğum gibi nedenlerden birini yaşaması gerekir.
  • 4A veya 4B sosyal güvence altında çalışılması gerekmektedir.
  • Raporu alan kişin iş gücü kaybı yaşaması halinde malulen emeklilik kararı alınır.
  • Hasta olan kişi ödeme alması için geçen hasta olduğu zamandan bir sene önceki son 3 aylık sigorta priminin yatırılmış olması gerekir.
  • Kişi en az 2 gün raporlu olmalıdır.
  • Hastane raporunda hastalık açık şekilde belirtilmelidir.
  • Kişi sağlık raporunu SGK’ya bildirmek zorundadır.
  • Ödenekten yararlanmak isteyen kişinin prim borcu olmamalıdır.
  • Alınan rapor SGK bünyesinde bulunan sağlık kuruluşlarından birinden alınmış olmalıdır.

Rapor parası için nereye başvurulur?

İlgili sağlık kuruluşundan alınan raporun işverene teslim edilmesi gerekir. Teslim edilen rapor alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde e-devlet sistemine girilmelidir. SGK yetkilileri tarafından incelenen raporlar olumlu sonuç almaları halinde kişilere SMS yoluyla bu sonuç bildirilir. Onaylanan raporlar sonucunda kişiler ödenek almaya hak kazanır.

Rapor parası ne kadar?

2020 yılı itibariyle günlük olarak belirlenen tutarlar şu şekildedir:

  • Ayakta tedavi edilmiş kişilere günlük 65,40 TL
  • Yatarak tedavi edilmiş kişilere günlük 49,05 TL

Rapor parası hesaplama

Rapor parası alacak kişiler yatarak tedavi ve ayakta tedavi yöntemlerine göre para almaktadır. Ayakta tedavi görmüş kişiler diğerlerine göre daha çok para alır. Rapor parası kişinin aldığı brüt maaşa göre hesaplanırken, bu hesaplamada en çok dikkat edilen husus son 3 aylık brüt maaştır.

Rapor parası sorgulama

Rapor parasını öğrenmek isteyenler dijital ortam üzerinden e-devlet sistemine giriş yaparak iş göremezlik ödemesi başlığı altında ödeme sorgusu yapabilir. PTT şubelerinden yapılabilen bu sorgu, ayrıca ALO 170 hattı ile de öğrenilebilmektedir.

Rapor parası ne zaman yatar?

Sağlık kuruluşundan alınan rapor işveren tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra ödeme için sonuç beklenir. Olumlu sonuç alan kişilerin ödemeler 15 gün içerisinde kişilerin adına hesaplarına yatırılır. Kişi kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerinden paralarına ulaşabilirler. Parayı 2 ay içerisinde almayan kişilerin bu ödemesi tekrar SGK bütçesine aktarılır.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 13:40
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da
Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da
Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Devlet memurluğu sınıfları hangileridir, kaç sınıfa ayrılır? Devlet memurluğu hizmet sınıfları ve özellikleri
Kuruluş Osman bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Nisan Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?
Hepsiburada Black friday indirimleri olacak mı? Hepsiburada kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Babil ne demek? Babil anlamı nedir?
sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 2020 sigara fiyatları nedir?
Kefaret dizisi Zeynep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte karakteri kimdir? Hasan Kaçan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci'nin yer aldığı diziler
2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?
Bim Miele süpürge ürün yorumları ve incelemeleri
Maria ile Mustafa Eda kimdir? Canan Atalay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.