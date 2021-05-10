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2021 Şevval ayı orucu ne zaman başlayacak? Şevval orucu ne zaman tutulur?

Ramazan ayının sona ermesi ile beraber tutulan Şevval orucu tam olarak ne zaman başlayacağını vatandaşlarımız merak ediyor. Şevval ayı orucu ne zaman başlayacak? Şevval orucu tutmanın fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu için vatandaşlarımız gün saymaya başladı. Şevval orucunun fazileti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:34
2021 Şevval ayı orucu ne zaman başlayacak? Şevval orucu ne zaman tutulur?
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Salgın nedeniyle evde geçirdiğimiz Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala vatandaşlarımız şimdi de şevval orucunun ne zaman tutulacağını merak etmeye başladı. Şevval orucunun zamanı ve kaç gün tutulacağını ve hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. 

Ramazan bayramını Şevval ayı içerisinde idrak ederiz. Dolayısıyla Şevval orucu bu ay içerisinde tutulur. Bayramın 1. günü oruç tutulması dinimizce uygun değildir. 

Hicri takvimin her sene onuna denk gelen şevval ayı başlar ve şevval orucu tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar. Tam altı gün tutulan şevval orucu peşpeşe tutmadan da altı gün boyunca tutulabilir. Şevval orucunu 10 Haziran tarihieb kadar tutabilirsiniz ondan sonraki dönemde şevval orucu için zaman geçmiş olabilir. Farz bir oruç olmayan şevval orucu Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Ancak sevabı oldukça fazladır.

Peygamber Efendimiz Şevval orucu için kim Ramazan orucunu eda ettikten sonra Şevval ayında da altı gün oruç tutarsa senenin tümünü oruç tutmuş gibi sevap kazanır demiştir. Fakat müslümanlar şunu da unutmamalıdır. Bu nafile bir ibadettir. Yani ramazan ayında bir sebeple tutmadığınız orucun yerine geçmez. O oruçları başka zaman ve niyetle tutmak gerekir.

Şevval ayı içerisinde tutulan oruç için alimler çok büyük sevabı var demişlerdir. Bir sene boyunca yapılacak iyilikle eşit diyende vardır. Annesinden doğduğu gün gibi günahsız olur diyen de vardır.

Şevval orucuna niyetlenmek aynı Ramazan orucuna niyetlenmek gibi yapılır. Niyet ederken: "Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya." denilebilir.Kaza orucunun niyetinde mutlaka kaza orucu olduğunu dile getirmelisiniz.

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 18:34
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Anahtar Kelimeler:
şevval OrucuRamazan
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