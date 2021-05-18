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2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan ayının sona ermesiyle Şevval ayının ne zaman aşlayıp ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Şevval ayı bu sene ne hangi tarihler arasında olacak? Şevval ayı ne zaman sona erecek? Şevval orucu ne zaman tutulur? İşte detaylar...

18 Mayıs 2021 Salı 16:50
2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?
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Şevval ayı ne zaman bitiyor?

2021 senesi Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Şevval ayının ilk günü olacak ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanacak.11 Haziran'da da Şevval ayı bitecek.

Şevval, sözlük anlamında "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarında olan şevl kökünden türemiş kamerî senenin ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının ismidir.

Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı âribe döneminde vâğıl (vağl) diye isimlendirildiği bilinmektedir.Şevval ismi Arab-ı müsta'ribe devrinde kullanılmaya başlanmış ve İslâmiyet'in ardından da kullanımı devam etmiştir. Şevval kelimesinin onuncu aya isim verilmesi farklı şekillerde yorumlanmıştır.

Araplar kamerî ayların eski isimlerini değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir zamana denk geldiği için bu ismin verildiği rivayet edilir. Develerin çiftleşme mevsiminde kuyruklarını kaldırdıkları için bu şekilde adlandırıldığı veya havanın çok sıcak olması nedeniyle develerin sütünün azalması halinde bu isimle anıldığı şeklinde rivayetler de vardır.

Araplar şevval ayını uğursuz nitelendirdiklerinden bu ayda nikâh kıyma yapmazlardı. Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu anlatmıştır.Ramazan bayramının birinci günü şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Hz. Peygamber'in, "Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" meâlindeki hadisi (Müslim, "Sıyâm", 204) baz alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul buyrulmuştur.Bu orucun bayramın hemen sonrasında ara verilmeden tutulması daha faziletli olmakla beraber aralıklarla tutulması da mümkündür. Şevval ayrıca hac aylarının birincisidir.

İslâm tarihinde şevval ayında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynuka' Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber'in oğlu İbrâhim'in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti'nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat'tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler "şevval tevcîhatı" diye adlandırılırdı "Mükerrem" sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla belirtilmiştir.

Şevval orucu ne zaman tutulur?

Şevval orucu, Ramazan sonrası tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra gerçekleşmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Bu durumda Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayı sonrasında gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylece Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün sene oruç tutmuş gibi olur.


Son Güncelleme: 18.05.2021 16:50
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şevvalAyı
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