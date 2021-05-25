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2021 Şevval ayı ne zaman başlar, ne zaman biter? Şevval ayı orucu nedir, nasıl tutulur?

Ramazan Ayı'nın ardından başlayan şevval orucu tutmak isteyenler için merak edilen konular arasında yerini aldı. Şevval orucunu ne zaman tutmak gerekir? Şevval ayı ne zamandır? Şevval orucu tutmak isteyenlerin internette araştırdığı konuyu sizler için derledik. Soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

25 Mayıs 2021 Salı 16:35
2021 Şevval ayı ne zaman başlar, ne zaman biter? Şevval ayı orucu nedir, nasıl tutulur?
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Kamer yılının Ramazan ayından sonraki zilkadeden önce onuncu aya denk gelir. 6 gün olarak şevval orucu tutulur. Ramazan sonlandıktan hemen sonra orucu tutulmaya başlanır. Şevval orucu tutmak isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan biridir. Şevval orucu ne zaman tutulur? 

Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

13 Mayıs 2021 tarihinde başlayan Şevval ayı 11 Haziran 2021'e kadar devam eder. Bu süreç içerisinde orucunuzu tutabilirsiniz. Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak kutlanır. 

Şevval'in kelime manası yukarı, yükselmek anlamlarına gelir. Hicri takvime göre onuncu ay Şevval ayıdır. İslam döneminde geçen bir aydır. İslamiyetten sonrada kullanılmaya devam ediyor. 

Şevval orucu tutulduğu taktirde Peygamberimiz'in, ''Kim Ramazan orucuna, 6 günde şevval orucu eklerse, sanki bütün yıl oruç tutmuş gib sayılır.'' 

Nafile oruçları Şevval oruçları yerine geçmez. Ayrı tutulması gerekir. 

Sonuç olarak Ramazan ayında 30 gün tutulan orucun üzerine Şevval ayı orucu da 6 gün tutularak eklenir ve tüm yıl oruçlu misali olunur. 


Son Güncelleme: 25.05.2021 16:35
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