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2021 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?

Son günlerde sıkça araştırılan 2021 sevgililer gününün ne zaman olduğu, sevgililer gününün hangi güne denk geldiği ortaya çıktı.

14 Ocak 2021 Perşembe 01:05
2021 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?
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Dünya üzerindeki tüm sevgililerin coşkuyla kutladığı sevgililer gününe kısa bir süre kaldı. Bu özel günü unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyen kişiler, 14 Şubat için sürprizlerini şimdiden hazırlamaya başladı.

Sevgililer Günü ne zaman?

Sevgililer Günü, tüm dünyada 14 Şubat günü kutlanmaktadır. 2021 yılında 14 Şubat tarihi Pazar gününe denk gelmektedir.

Sevgililer günü nedir?

Sevgililer günü 14 Şubat’ta milyonlarca kişi tarafından kutlanan, sevgililere özel bir gündür. Bu özel günün kökeni Roma dönemine dayanmaktadır. İnanışa göre Valentine isimli bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günüdür. Bu sebeple bazı toplumlarda ‘Aziz Valentin Günü’ (St. Valentine’s Day) olarak bilinmektedir. Aynı zamanda valentine kelimesi, İngilizce de sevgili anlamına gelmektedir.

14 Şubat sevgililer günü, günümüzde sevgililerin birbirleriyle hoş vakit geçirdiği, hediyeler aldığı bir gün olarak devam etmektedir.

Sevgililer günü hediyeleri nelerdir?

Sevgililer gününde sevgilinizin kendini daha özel hissetmesi için pahalı hediyeler alınmasına gerek yok. Sevginizi gösteren ve sevgilinizi önemli hissettiren küçük hediyeler de yeterli olmaktadır. Sevgililer gününde sevgilinize isimli çikolata, içinde fotoğrafınızın bulunduğu künye, sihirli bardak, aşk pastası, fotoğraf albümü ve romantik kurabiyeler gibi hediyeler verebilirsiniz.



Son Güncelleme: 14.01.2021 01:05
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Sevgililer Günü14 şubatHediyeRomantik
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