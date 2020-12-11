2021 senesi için güncel A101 personel maaşı ne kadar? İş başvurusu nasıl yapılır?

Covid-19 pandemisi nedeniyle bir çok yerde yaşam dururken bazı firmalar bu süreçten kazançlı ayrıldı. Bunlardan biriside A101 firması oldu. Milyonlarca insan covid-19’ dan korunabilmek için evlerinde karantinaya girince, ev için yaptıkları alışverişlerin oranı çoğaldı. Birçok kişinin istediği uygun fiyata güzel ürünler almak isteyince çoğu vatandaş kendi A101 firmasının bir bayisinde buldu. Türkiye’nin 81 şehrinde ve her ilçede var olan A101 perakende satış, covid-19 döneminde de işine devam etti. Bu dönemde ek olarak firmanın personele duyduğu ihtiyaçta arttı. Şubelerine bolca personel alımı yapan firma işçi alımlarına hâlâ devam etmektedir. Bunun üzerine şirkette çalışmak isteyen çoğu birey maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor.

Türkiye’de yer almakta olan en büyük perakende satış firmalarından birisi olan A101 firması, birçok dev market zinciriyle rekabetine devam ediyor. A101’ in ne anlama geldiği bile sık sık gündeme geliyor. Adının geçmişi ise reklamcı olan Ali Taran ve iş insanı Aziz Zapsu arasında gerçekleşen bir muhabbetten türemiştir. E-postalarda yer almakta olan Z235 ve A523 benzeri kodları gördükten sonra ikili bu tarz bir isim koymayı düşünmeye başlamışlardır. Çevrelerinden birçok insana da danıştıktan sonra firmalarının adını A101 koymuşlardır. Lakin halktan birçok kişi buna inanmamaktadır. Halkın inancına göre Kuran’ da geçen 101. Ayet ile alakalı olarak adı; A-101’ dir.

A101 adlı firma 2008 senesinde Cüney Zapsu’nun da içlerinde yer aldığı birkaç kurucu tarafından işletilmeye başlamıştır. 2010 senesine gelindiğinde büyük bir hisseyi satan Zapsu ve ailesi yüzde 29.8’lik hissesini Memorial Sağlık Grubu ve Aydın Örme adlı iki firmanın sahipliğini yapan Turgut Aydın’a satmış/devretmiştir. Böylece pastadaki büyük pay Turgut Aydın’ın olmuştur. Ayrıyeten bu satış aracılığı ile Turgut Aydın şirkette en önde gelen karar verici etkeni olmuştur.

A101’ in hisse dağılımlarına bakılırsa; Aydınlar yüzde 79, 21’lik kesime sahip, İrfan Hacıosmanoğlu %10, 08’lik hisseye sahip, Sayın Grup yüzde 6, 71’ lik hisseye sahipken Murat Sungurlu bu hisselerin yüzde 4’ üne sahiptir.

2021 senesi için A101 mesai saatleri ve çalışma koşulları

Birçok ilde ve ilçede bayiliği bulunan A101 firması başarısının büyük bir oranını; azimli ve fedakar çalışanlarına borçludur. Çok büyük bir işletmeyi yönetmek için, özellikle covid-19 salgını esnasında neredeyse imkansız denilebilecek seviyededir. A101 firması 221 senesinde; himayesinde 50 bine yakın işçi bulundurmaktadır. Birçok mağaza bu esnada personel eksikliği çekmektedir. İstek yoğunluğuna bakıldığında 1 çalışana, 2-3 çalışanın yaptığı iş verilmektedir.

A101 firmasının mesai saati normal dönemde, sabah 9:00 ile akşam 21.00 arasında olmaktaydı ve günün 12 saatinde müşterilere hizmet vermekteydi. Açılışından ve kapanışından öncesinde de birçok çalışma yapılmaktaydı. Bunlar mağaza içi hazırlık ve temizlik olmaktaydı. Personellerinin çalışma süresi ise vardiyalı bir şekilde ayarlanmaktaydı. Bazı personeller sabahçı olup erken saatlerde bayiye gelir ve öğleden sonra çıkışını yapar. Bazıları ise öğlen mesaisinde çalışır; öğlen gelir ve kapanışla çıkar. A101 personellerinin mesai saatleri ise 9 saat olmaktadır. Lakin yoğunluk, yapılan hazırlıklar, rafları dizme ve temizlik gibi bir takım işler nedeniyle mesai saatlerinin 10 ila 11 saat arasına kadar uzamasına çokça rastlanılmaktadır.

Birtakım personeller özellikle bu yoğunluktan şikayet etmektedir. Personeller, haftanın 6 günü çalışır ve diğer 1 günü izinli sayılırlar. Bu izin günlerinde ise mağazada yaşanacak yoğunluk ve o gün ne kadar personelin çalıştırılacağına bağlı değişmektedir. Ayrıyeten 1 sene mesaisini yapan ve yıllık izine çıkmak için hak kazanmış personellere; 2 hafta + 2 gün olarak senelik izin verilmektedir. Mağazalar neredeyse senenin her gününde çalışır vaziyette olmalıdır. Bundan dolayı çalışanlar için resmi ve dini tatiller pek söz konusu olmuyor.

Covid-19 sürecinde güncel A101 mesai saatleri

*Açılış: 09:00, Kapanış: 21:00, Öğle Molası: 12.00

*Mesai saatleri: 09:00 ile 18:00 sabahçı, 12:00 ile 21:00 öğlenci şeklinde olmaktadır.

*Sokağa çıkma yasağı varsa: Hafta açılış: 10:00, Kapanış: 20:00

2021 A101 işçi maaş ücreti

A101 himayesinde kasiyerlik, reyon görevliliği, mağazada müdürlük, mağazanın sorumlusu, depo elamanlığı, nakliyede çalışmakta olan işçi, bölgenin müdürü, dağıtıcı ve depo sorumluluğu gibi birçok farklı bölümde, binlerce insan çalıştırılmaktadır. Firmanın verdiği maaşlarda asgari ücret baz alınmaktadır lakin mağazada alınan göreve göre maaş verilmektedir. Yani 2021 senesinde maaşlar;

*A101’de kasiyerlik, personellik, dağıtıcılık ve reyonda çalışmakta olan görevliler 2 bin 600 Türk lirası civarında maaş almaktadır,

*A101 firmasında bölge müdürü olarak çalışmakta olanların maaşı 5 bin Türk lirası çevresindedir,

*A101’ de çalışmakta olan mağaza müdürleri ve mağazadan sorumlu personeller 3 ve 4 bin Türk lirası civarında maaş alır,

*A101’ de müdür yardımcılığı yapmakta olan işçi 3 bin Türk lirası civarında maaş alır,

A101 iş başvurusunda nasıl bulunulur? Başvurular nereden yapılmakta?

Firmayla alakalı olarak büyük bir kitlenin aradığı başlık “ 2021 A101 iş ilanları” ile “2021 A101 iş başvuruları” şeklinde olmuştur. Firmada görev almak isteyen bireylerin yapası gereken A101’ in resmi web sayfasına gitmesi ve buradan ‘kariyer’ bölümüne girmesidir. Burada karşılarına çıkacak ‘A101 iş başvuru formu’ doldurularak iş ilanları takip edilmeli. Ardından istenilen ilan için başvuruda bulunulmalıdır. Bunun dışında size en yakın A101’leri ziyaret ederek işçi eksikliği olup olmadığını öğrenebilir ve elden başvuru formu doldurabilirsiniz.

A101 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

2021 senesinde A101 personel alım koşulları neler

A101’ de çalışmak için bireyin öncelikle birtakım koşulları yerine getirmesi gereklidir. Bizde bu koşulları sizin için bir araya topladık;

*Görev almak isteyen erkeklerin askerlik ile ilgili ilişkisinin olmaması gerekmektedir,

*Adaylar liseden veya üzerinden mezun olmalıdır,

*Önlisantan ya da lisandan mezun olmuş bireylerin daha yüksek şansları bulunuyor,

*Adli sicillerinde herhangi bir kayıtın var olmaması istenmektedir,

*Toplum içinde sevilen veya kötü olarak nitelendirilmeyen biri olmalıdır,

*Tecrübeleri bulunuyorsa işe alım oranı artar.

A101 İş başvurusunda neler gerekli

A101 himayesinde işe girmek isteyen bireylerin, iş başvurularında bazı dokümanları vermeleri gerekmektedir. Bu dokümanlar bireyin tanınması ve iş başvurusunun sona ermesi için gereklidir;

*Bireye ait sıhhat belgesi,

*Bireyin kimliğinin kopyası/fotokopi,

*6 ay içerisinde çekilen 4 adet vesikalık fotoğraf,

*Bireyin adli sicil kaydının önek fotokopisi veya çıktısı,

*Bireye ait diplomanın öneği,

*Muhtarlık tarafından alınan ikametgah dökümanı.