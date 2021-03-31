2021 Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı’nda tatil kaç gün? Soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. 11 ayın sultanı olan ramazanın ilk gününe az bir zaman kala intenette en çok aranan kelimelerden biri Ramazan Bayramı’nın ne zaman olduğu.

11 Ayın Sultanı Ramazan ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini takvime göre, Ramazan ayı bu sene Nisan ayına denk gelecek. 13 Nisan Salı günü başlayan oruçlar 12 Mayısıs günü sona erecek.

Mübarek üç ayların sonu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Nisan günü senenin ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmiş olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatil kaç gün?

Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı bu yılda COVİD-19 salgınının gölgesinde geçecek. 13-15 Mayısıs arasında gerçekleştirilecek olan Ramazan Bayramı perşembe günü başlayacak cumartesi günü son bulacak.