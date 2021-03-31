İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

2021 Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?

Ramazan ayına kısa zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar genellikle Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı’nda tatil kaç gün? Sorularının cevabını araştırmaya başladı. Tüm İslam alemi tarafından mübarek olan üç ayların başlaması ardından bazı önemli gün ve geceler büyük merakla araştırılıyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 21:49
2021 Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Takip Et:

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı’nda tatil kaç gün? Soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. 11 ayın sultanı olan ramazanın ilk gününe az bir zaman kala intenette en çok aranan kelimelerden biri Ramazan Bayramı’nın ne zaman olduğu.

11 Ayın Sultanı Ramazan ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini takvime göre, Ramazan ayı bu sene Nisan ayına denk gelecek. 13 Nisan Salı günü başlayan oruçlar 12 Mayısıs günü sona erecek.

Mübarek üç ayların sonu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Nisan günü senenin ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmiş olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatil kaç gün?

Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı bu yılda COVİD-19 salgınının gölgesinde geçecek. 13-15 Mayısıs arasında gerçekleştirilecek olan Ramazan Bayramı perşembe günü başlayacak cumartesi günü son bulacak.



Son Güncelleme: 31.03.2021 21:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıŞeker Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Nisan şakası nasıl ortaya çıkmıştır, neden şaka yapılır? 1 Nisan şakasının kökeni
1 Nisan şakası nasıl ortaya çıkmıştır, neden şaka yapılır? 1 Nisan şakasının kökeni
İnternet kafeler açıldı mı, giriş nasıl olacak? İnternet kafeler hangi saatlerde açık?
İnternet kafeler açıldı mı, giriş nasıl olacak? İnternet kafeler hangi saatlerde açık?
Havuzlar açıldı mı, giriş nasıl olacak? Havuzlar hangi saatlerde açık?
Havuzlar açıldı mı, giriş nasıl olacak? Havuzlar hangi saatlerde açık?
Hamamlar açıldı mı, giriş nasıl olacak? Hamamlar hangi saatlerde açık olacak?
Hamamlar açıldı mı, giriş nasıl olacak? Hamamlar hangi saatlerde açık olacak?
Ramazan ayı ilk orucu hangi şehir açar, orucu en son hangi şehir açar?
Ramazan ayı ilk orucu hangi şehir açar, orucu en son hangi şehir açar?
2021 Cornetto araba çekilişi ne zaman?
2021 Cornetto araba çekilişi ne zaman?

Popüler Haberler

2021 Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
Bim Marketde satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin anlamı
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Melih kimdir? Ali İl dizileri ve yapımları
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen'in hayatı!
Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?
Sadakatsiz dizisi Selen (Dora Dalgıç) kimdir?
Teşkilat Yağmur kimdir, kim oynuyor?
2021 Dünya borsaları saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Asya piyasaları çalışma saatleri
PUBG 2 New State fragmanı - PUBG II önizlemesi
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
Kuzey Yıldızı dizisine katılan Armağan Oğuz kimdir? Bulut karakteri kimdir?
Rüyada bulgur görmek neye işaret eder?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere doğum tarihi
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Yenilmez nereli, yaşı kaç?
1 Nisan şakası nasıl ortaya çıkmıştır, neden şaka yapılır? 1 Nisan şakasının kökeni
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Meltem Baytok'un hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.