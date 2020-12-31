2021 Şarap fiyatları ne kadar oldu? Güncel şarap markaları ve fiyatları

2021 şarap fiyatlarının ne kadar olduğu büyük bir merak konusu. İşte sizin için derlediğimiz şarap fiyatları aşağıda yer almaktadır.

CORVUS ŞARAP (75’LİK) FİYAT LİSTESİ 2021

-Cruturk Kırmızı : 300,00

- Corpus Kırmızı : 230,00

- Blend No.4 Kırmızı : 120,00

- Malbec Kırmızı : 115,00

- Cabenet Sauvignon Kırmızı : 110,00

- Merlot Kırmızı : 105,00

-Öküzgözü- Boğazkere Kırmızı : 105,00

-Zeleia Beyaz : 72,50

- Teneia Beyaz : 62,50

- Illium Kırmızı : 32,50

- Illium Beyaz : 32,50

BUZBAĞ ŞARAP (75’LİK) FİYAT LİSTESİ 2021

-Diyarbakır Kırmızı : 32,00

-Elazığ Kırmızı : 32,00

- Ankara Kırmızı : 32,00

KAVAKLIDERE ŞARAP (75’LİK) FİYAT LİSTESİ 2021

-Prestige Narince Beyaz : 115,00

- Pendore Syrah Kırmızı : 146,00

- Prestige Kalecik Karası Kırmızı : 115,00

-Prestige Öküzgözü Kırmızı : 115,00

- Prestige Boğazkere Kırmızı : 115,00

-Egeo Sauvignon Blanc Beyaz : 70,00

- Selection Narince Beyaz : 65,00

-Selection Öküzgözü Kırmızı : 85,00

- Selection Boğazkere Kırmızı : 85,00

- Ancyra Narince Beyaz : 50,00

-Ancyra Blush Roze : 50,00

- Ancyra Öküzgözü Kırmızı : 50,00

- Çankaya Beyaz : 50,00

- Lal Roze : 50,00

- Yakut Kırmızı : 50,00

-Beyaz Şarap : 38,00

- Angora Kırmızı : 38,00

DOLUCA ŞARAP (75’LİK) FİYAT LİSTESİ 2021

-Villa Doluca Kırmızı :55,00

-Özel KAV Doluca Beyaz :60,00

-Doluca Safir Beyaz : 55,00

- Doluca Antik Beyaz :55,00

SEVİLEN ŞARAP FİYAT LİSTESİ 2021

-75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı : 26,50 TL

-75 lik Sevilen Agora Kırmızı : 25,00 TL

-75 lik Sevilen Agora Beyaz : 25,00 TL

-75 lik Sevilen İsabey Cabanet Kırmızı : 49,50 TL

-75 lik Sevilen İsabey Merlot Kırmızı : 49,50 TL

-75 lik Sevilen İsabey Narince Beyaz : 49,50 TL

-75 lik Sevilen İsabey Saublanc Beyaz : 52,00 TL

-75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı : 17,90 TL

-75 lik Sevilen Altıntepe Beyaz : 17,90 TL

-150 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı : 34,50 TL

-150 lik Sevilen Altıntepe Beyaz : 34,50 TL

-75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı : 28,90 TL

-75 lik Sevilen Majestik Öküzgözü Kırmızı : 28,90 TL

-75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı : 28,90 TL

-75 lik Sevilen Kalecik Karası Kırmızı : 28,90 TL

-75 lik Sevilen Sultaniye Beyaz : 28,90 TL

FARKLI MARKALAR (75’LİK) ŞARAP FİYATLARI 2021

-75 lik Senfoni Kırmızı :30,00

-Gülor Kırmızı :30,00

-Sava Kırmızı :27,00

-Beyzade Kırmızı :25,00

-Tılsım Kırmızı :30,00

- Cumartesi Kırmızı :27,00

- Diren Collection Boğazkere Kırmızı : 34,50

-Diren Collection Cabanet Kırmızı : 34,50

- Diren Collection Merlot Kırmızı : 34,50

- Diren Collection Öküzgözü Kırmızı : 34,50

- Diren Karmen Kırmızı : 25,00

- Doluca Kırmızı : 26,50

- Şirince Horozkarası Kırmızı : 13,95

- Şirince Vincent Kırmızı : 13,95

-Turasan Hayyam Kırmızı : 22,50

-Turasan Hayyam Beyaz : 22,50