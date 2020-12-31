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2021 Şarap fiyatları ne kadar oldu? Güncel şarap markaları ve fiyatları

2021'de merak edilen yeni şarap fiyat listeleri haberimizde yer almaktadır.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:19
2021 Şarap fiyatları ne kadar oldu? Güncel şarap markaları ve fiyatları
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2021 şarap fiyatlarının ne kadar olduğu büyük bir merak konusu. İşte sizin için derlediğimiz şarap fiyatları aşağıda yer almaktadır.

 

CORVUS ŞARAP (75’LİK) FİYAT LİSTESİ 2021

-Cruturk Kırmızı : 300,00 

- Corpus Kırmızı  : 230,00

- Blend No.4 Kırmızı  : 120,00 

- Malbec Kırmızı  : 115,00 

- Cabenet Sauvignon Kırmızı  : 110,00 

- Merlot Kırmızı : 105,00 

-Öküzgözü- Boğazkere Kırmızı : 105,00 

 -Zeleia Beyaz  : 72,50 

-  Teneia Beyaz  : 62,50 

-  Illium Kırmızı  : 32,50 

  -  Illium Beyaz : 32,50 

 

BUZBAĞ ŞARAP (75’LİK)  FİYAT LİSTESİ 2021 

-Diyarbakır Kırmızı  : 32,00 

-Elazığ Kırmızı  : 32,00 

  - Ankara Kırmızı  : 32,00 

 

KAVAKLIDERE ŞARAP (75’LİK) FİYAT LİSTESİ 2021

 

      -Prestige Narince Beyaz : 115,00 

      - Pendore Syrah Kırmızı  : 146,00 

      - Prestige Kalecik Karası Kırmızı  : 115,00 

      -Prestige Öküzgözü Kırmızı  : 115,00 

      - Prestige Boğazkere Kırmızı  : 115,00 

      -Egeo Sauvignon Blanc Beyaz  : 70,00 

      - Selection Narince Beyaz  : 65,00 

      -Selection Öküzgözü Kırmızı  : 85,00 

      - Selection Boğazkere Kırmızı  : 85,00 

      - Ancyra Narince Beyaz  : 50,00 

      -Ancyra Blush Roze  : 50,00 

      - Ancyra Öküzgözü Kırmızı  : 50,00 

      - Çankaya Beyaz  : 50,00 

      - Lal Roze  : 50,00 

      - Yakut Kırmızı  : 50,00 

      -Beyaz Şarap : 38,00 

      - Angora Kırmızı : 38,00 

 

DOLUCA ŞARAP (75’LİK) FİYAT  LİSTESİ 2021

 

       -Villa Doluca Kırmızı  :55,00 

      -Özel KAV Doluca Beyaz  :60,00 

      -Doluca Safir Beyaz  : 55,00 

      - Doluca Antik Beyaz  :55,00 

 

SEVİLEN ŞARAP FİYAT LİSTESİ 2021

 

      -75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı  : 26,50 TL

      -75 lik Sevilen Agora Kırmızı  : 25,00 TL

      -75 lik Sevilen Agora Beyaz  : 25,00 TL

      -75 lik Sevilen İsabey Cabanet Kırmızı  : 49,50 TL

      -75 lik Sevilen İsabey Merlot Kırmızı  : 49,50 TL

      -75 lik Sevilen İsabey Narince Beyaz  : 49,50 TL

      -75 lik Sevilen İsabey Saublanc Beyaz  : 52,00 TL

      -75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı : 17,90 TL

      -75 lik Sevilen Altıntepe Beyaz : 17,90 TL

      -150 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı  : 34,50 TL

      -150 lik Sevilen Altıntepe Beyaz  : 34,50 TL

      -75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı  : 28,90 TL

      -75 lik Sevilen Majestik Öküzgözü Kırmızı  : 28,90 TL

      -75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı  : 28,90 TL

      -75 lik Sevilen Kalecik Karası Kırmızı  : 28,90 TL

      -75 lik Sevilen Sultaniye Beyaz  : 28,90 TL

 

FARKLI  MARKALAR (75’LİK) ŞARAP FİYATLARI 2021

 

     -75 lik Senfoni Kırmızı  :30,00 

      -Gülor Kırmızı  :30,00 

      -Sava Kırmızı  :27,00 

      -Beyzade Kırmızı  :25,00 

      -Tılsım Kırmızı  :30,00 

      - Cumartesi Kırmızı  :27,00 

      - Diren Collection Boğazkere Kırmızı : 34,50 

      -Diren Collection Cabanet Kırmızı  : 34,50 

      - Diren Collection Merlot Kırmızı  : 34,50 

      - Diren Collection Öküzgözü Kırmızı : 34,50 

      - Diren Karmen Kırmızı  : 25,00 

      - Doluca Kırmızı : 26,50 

      - Şirince Horozkarası Kırmızı  : 13,95 

      - Şirince Vincent Kırmızı  : 13,95 

      -Turasan Hayyam Kırmızı  : 22,50 

     -Turasan Hayyam Beyaz  : 22,50 



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:19
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Anahtar Kelimeler:
şarapFiyat2021
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