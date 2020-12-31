2021 Şampanya fiyatları ne kadar oldu?

Şampanya ülkemizde çok fazla talep gören bir alkol çeşidi olmasa da kutlamalar ve özel yemekler için kullanılan bir alkol türüdür. 2021 yılında alkole zam yapılacağı bilindiği için pek çok kişi alkol fiyatlarını araştırmaktadır.

Şampanya fiyatları 2021

Dom Perignon Şampanya Fiyatları

75 cl Dom Perignon Vintage 1150.00 TL

75 cl Dom Perignon Rose Vintage 2000.00 TL

Krug Rose Şampanya Fiyatları

75 cl Krug Rose 135.00 TL

Clicquot Rose Şampanya Fiyatları

75 cl Veuve Clicquot Rose 450.00 TL

Ruinart Şampanya Fiyatları

75 cl Ruinart Blanc de Blancs 450.00 TL

75 cl Ruinart Rose 450.00 TL

Kavaklıdere Şampanya Fiyatları

75 cl Kavaklıdere Altın Köpük 100.00 TL

Cafe De Paris Şampanya Fiyatları

75 cl Kavaklıdere İnci Damlası 100.00 TL

75 cl Cafe De Paris 147.50 TL

75 cl Cafe De Paris Rose 147.50 TL

Şampanya Fiyatları Genel Markalar

75 cl Garrone Prosecco 180.50 TL

75 cl Perrier-Jouet Belle Epoque 1000.00 TL

75 cl Mumm Cordon Rouge 415.00 TL

150 cl Mumm Cordon Rouge 800.00 TL

300 cl Mumm Cordon Rouge 1900.00 TL