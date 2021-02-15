2021 Saç ekim yöntemleri ve fiyatları

Şirketler tarafından belirlenen saç ücreti ekilecek bölgenin çeşidine göre farklılık gösterir. Forum sitelerinden büyük şehirlerde iş yapan ve bunu tecrübe eden kişilerin yorumlarına bakabilirsiniz. Sosyal medyada da bir çok saç ekim video ve reklamı ile karşılaşabilirsiniz. Saç ekim firmaları ücretleri greft başına göre ayarlamaktadır. İşte o fiyatlar..

Saç ektirmek isteyen kişilerin merak ettiği hangi firmalar ne kadar saç ekim faiytlandırması yapıyor gibi soruları araştırmaya çalıştık. Saç ektirmek isteyen isteyen kişilerin saç ekim işlemini yaptıracağı firmaların ne tür saç ekim yaptığına dair bilgi alması ve buna göre karar vermesi gerekiyor. Firmalar kullandıkları yöntemlere göre fiyatlandırma yaparken bir çok kişi firmanın güvenilirliği konusunda öncelik arıyor. İşte Saç ekimi yaptıracak vatandaşlar için saç ekimi hakkında ayrıntılar.

Greft nedir?

Saç ekim işlemi detaylı bir şekilde görülür. Basit bir şekilde anlatırsak, birinci seviyede saçınızın belirli bölgesinden saç kökleriniz alınır. Bu işlem sırasında saç derinizde küçük delikler açılarak kökler alınır. Buradaki her deliklerin her birine greft ismi verilir. Saç ekim ücreti greft başına hesaplanmaz, ekilen kök başına fiyat belirlenir. Greftlerin bazılarında 3 5 saç kökü de olabilmektedir bazen ise sadece bir saç kökü olabilmektedir. Bu sayı greftlerden alınan saç kökleri ayrıştırmasında belli olacaktır. En genel anlamıyla bakıldığında greft, kökleri olan toplu bir saç demeti denebilir.

Saç ekim yöntemleri nelerdir?

İntenette bir çok yeni yöntem ile karşılaşabilirsiniz fakat en genel olarak şu yöntemler kullanılır;

- Fut Tekniği

- Fue Yöntemi (Foliküler - Ünite Ekstraksiyonu) - Ameliyatsız Yöntem

- İğne ile yapılan yöntem

- Kalem tekniği

- Le teral adı verilen slit yöntemi

Greft hesaplaması nasıl yapılır?

Greft hesaplama uzman kişilerce polikliniklerde saç yapısına ve ekilecek bölgesinin çesidine göre yapılmaktadır. Fakat genel olarak saçları seyrek saçlar, orta sık saçlar ve sık saçlar şeklinde üç grubta toplamak mümkün. Saçların sık olma durumuna göre bir hesaplama yapılabilir.

Saçları ortalama yan kaş üstünden arka orta bölüme göre sıralayalım. Bu sıralamada dört bölge belirleyelim. Bu bölgelere göre;

Birinci bölgede (kaş üstü, yan ve ön) bir greft = 1.75 saç teli

İkinci bölgede (ön üstü ve orta altı) bir greft = 2.5 saç teli

Üçüncü bölge (orta bölüm) bir greft = 2.45 saç teli

Dördüncü bölge (arka kısım) bir greft = 2.25 saç teli

Öneğin saç ektirmek isteyen birinin 1. bölgede 300 saç teline ihtiyacı var. Bu halde 300 / 1.75 = 171 greft yapılarak bu kişiden 171 tane greft alınması gerekir. Eğersaç ekim bölgesi üçüncü bölge ise 1 greft başına 2.45 eşit ve 122 greft alınması yeterli olacaktır.

Burada yapılan hesaplama işlemi ortalama şekilde yapılmıştır. Hesaplama işleminin mantığını göstermek için yapılmııştır. En doğru hesaplama işlemini uzmanlar tarafından kişilerin saç ihtiyacına göre yapılmaktadır. Greftin az alma durumunda saçsız olan bölge kapanmaz. Tekrar bir saç ekim gerekebilir. Fakat fazla greft alınma durumunda ise kökler boşuna alınmış olur ve donör kel olacağı gibi doğal da görünmez.

Saç ekim fiyatları neye göre belirlenir?

Türkiye'de saç ekim fiyatları diiğer ülkerele göre daha uygun olduğu duyulmuştur. Bu yüzden yabancıların ülkemize gelerek saç ekimi yaptığı bilinir. Firmalar da biraz da yabancıların gelmesi ile fiyat belirler. Bazı firmalar saç ekim ücretini greft başına bazıları da saç kökü başına hesap yapmaktadır. Fakat önemli etken firmanın saç ekim şekli ve yöntemidir.

Bu işe yeni başlamış olan firmalar daha uygun fiyata kendilerini kanıtlamak için saç ekimi yapabilmektedirler. Fiyat belirlemede şartlar ise şöyle sıralanabilir;

Saç ekiminin hangi metodla yapılacağı,

Kliniğin güvenilirliği ve piyasa fiyatları,

Klinikte isim yapmış popüler doktorların bulunması,

Kişiye uygulanacak greft sayısı

Alakası olmasa da, kliniğin bulunduğu şehir veya bölge

Firmalar öneği ise

A firması 1000 greftlik bir operasyon için 2.000 TL.

B Firması 1100 greft için 2.500 TL.

C Firması 1000 saç ekimi için 5.000 TL.

şeklinde saç ekim fiyatları olabilir. Vatandaşlar genellikle firmaların daha önceki yaptıkları işlere göre seçim yapıyolar. Müşteriler güvenilir firmayı seçip aradaki küçük de olsa fiyat farkını öenmsemiyorlar.

Firmaların ortalam olarak hesaplanan saç ekim fiyatları

İstanbul Saç Nakil Merkezi 3.000 TL. – 6.000 TL.

Medklinik 2.000 TL. – 7.500 TL.

Medicana 3.500 TL. – 5.000 TL.

Medical Saç Hair Merkezi 2.000 TL. – 7.000 TL.

Op.Dr. İsmet Akalın 3.000 TL. – 7.000 TL.

Aslı Tarcan 2.000 TL. – 7.000 TL.

Lale Keskin 4.0000 TL. – 8.000 TL.

İstanbul Hair City 2.000 TL. 7.000 TL.

Mcan Heatly 2.000 – 7.000 TL.

İstanbul Estetica 3.000 TL. – 5.000 TL.

Estopel Saç Ekim Merkezi 2.000 TL. – 7.000 TL.

MedicalTur 2.000 – 7.000 TL.

Hair World Marmara 2-7000 TL. arası,

Dr. Tulunay Plastik Cerrahi 2000-7000 TL.

Dr.Koray Kır 2.000 TL. – 7.000 TL.

Op.Dr. Fatih Dağdelen 2-7.000 TL.

EsteVip 2 bin TL. ile 7 bin TL. arası

Nişantaşı Mayısa Estetik 2-7000 TL.

Özel Ankara HLC 2-8.500 TL. arası

Beyoğlu Saç Ekim Merkezleri 2.000 TL. – 7.000 TL.

Akdeniz Saç Ekimi 2.000 TL. – 4.000 TL.

Anatolia Hair 2.000 TL. – 7.000 TL.

Ankara EsteANKA 3.000 TL. – 9.000 TL.

Antalya DK Hair Klinik 4.000 TL. – 10.000 TL.

ArenaMed 5.892 TL. – 5.892 TL.

Beşiktaş Trend Hair Clinic 2.000 TL. – 7.000 TL.

Cihan Hastanesi 2.000 TL. – 7.000 TL.

Doctors Beauty Center 4.000 TL. – 5.800 TL.

Dr Ali Cemal Yilmaz 2.000 TL. – 7.000 TL.

Dr. Gökhan Gür 6.193 TL. – 8.946 TL.

Dr. Jale Şenyurt 2.000 TL. – 7.000 TL.

Este Universal 2.000 TL. – 7.000 TL.

Estetistanbul 5.800 TL. – 6.950 TL.

Ice Fue Saç Ekim Merkezi 3.000 TL. – 7.000 TL.

İst. Ataşehir AEK Saç Ekim Merkezi 7.290 TL. – 10.000 TL.

İst. Ataşehir Dr. Resat Aktas 4.000 TL. – 6.000 TL.

İst. Beyoğlu Clinicana Saç Ekim Merkezi 2.000 TL. – 7.000 TL.

İstanbul Beşiktaş Star Hair Transplant 2.000 TL. – 7.000 TL.

İstanbul Kadıköy Fix Hair Klinik 5.464 TL. – 6.147 TL.

İstanbul Şişli Infinity Saç Merkezi 2.000 TL. – 7.000 TL.

İstanbul Taksim Estetik Dream 2.000 TL. – 7.000 TL.

İstanbul Vatan Hair 2.000 TL. – 7.000 TL.

İzmir Naturel Saç Ekim 2.000 TL. – 3.500 TL.

İzmir Nova Hair 3.000 TL. – 7.500 TL.

Kinglike Clinic 5.832 TL. – 7.290 TL.

Koru Hastanesi 3.000 TL. – 10.000 TL.

Malatya Dr. Tuğba ARSLAN Klinik 2.500 TL. – 6.500 TL.

Malatya Hair Center 3.500 TL. – 4.500 TL.

MayısaEstetik TL. – Mecidiyeköy 2.000 TL. – 7.000 TL.

Mediest Cerrahi ve Medikal Estetik 2.000 TL. – 7.000 TL.

My Hair Este 2.000 TL. – 7.000 TL.

Op. Dr. Akın Demiralay 2.000 TL. – 7.000 TL.

Op. Dr. Hüseyin Karanfil 2.000 TL. – 7.000 TL.

Plasthair 4.600 TL. – 6.746 TL.

Superplast Saç Ekim Merkezi 2.000 TL. – 7.000 TL.

Surgery İstanbul 5.161 TL. – 10.000 TL.

Turk Hair Trans Saç Ekim Merkezi 2.000 TL. – 7.000 TL.

Üsküdar Sabes Hair 4.500 TL. – 6.000 TL.

Greft başına hesaplama

İntenetteki firmaların greft başına saç ekim fiyatlandırması şu şekildedir;

500 Greft : 1.000 TL

1.000 Greft : 2.000 TL

2.000 Greft : 3.500 TL

4.000 Grft : 7.500 TL

5.000 Greft : 9.000 TL

6.000 Greft : 10.000 TL

7.000 Greft : 12000 TL

En doğru fiyatlandırmayı uzmanlar verecektir.