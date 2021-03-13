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2021 Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ve ibadetleri

2021 Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor sorusu merak ediliyor. Müslümanlar Şaban ayı başlangıç tarihi ve ibadetlerini araştırıyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 17:19
2021 Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ve ibadetleri
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İslam dünyası için en özel ay olan Ramazan ayına az bir süre kaldı. Üç ayların en önemlisi olarak bilinen Şaban ayı ise Nisan ayı içerisinde başlayacak. Şaban ayının başlangıcında Müslümanlar ibadet ederek günü geçirmektedir.

Şaban ayının önemi

Şaban ayı üç aylarının ikinci ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı Ümmetimin ayı olarak betimlemiştir. Şaban ayının ilk gününde Müslümanların oruç tutmaları büyük sevaptır.

Üç ayların önemi

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Ramazan ayı herkesin bildiği gibi Müslümanların 30 gün boyunca oruç tuttuğu aydır. Nitekim Recep ve Şaban aylarında da oruç tutulabilir.

İslam dünyasında üç aylar maneviyatın en üst noktaya çıkarıldığı ve Müslümanların ibadete daha çok yöneldiği aylardır. Öyledir ki Hz. Peygamber Efendimiz üç aylar içerisinde savaş yapılmamasını ister. Bu aylarda Müslümanların ailesi ve yakınlarıyla bir arada olması, küslüklerin son bulması gerektiği buyrulur.

Şaban ayında neler yapılır?

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Şaban ayının ilk gününde 2 rekat namaz kılınır. Bu namazı kılan kişilere cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

Şaban ayı ne zaman?

Şaban ayı Diyanet tarafından açıklanan dini takvime göre 14 Mart 2021 tarihinde başlamakta ve 13 Nisan 2021 tarihinde son bulmaktadır. Bu ay içerisinde Berat Kandili yer almaktadır. Berat Kandili ise 27 Mart Cumartesi günü eda edilecektir.

Şaban ayında yapılabilecek ibadetler

Şaban ayı Hz. Peygamber Efendimiz tarafından Ümmetin ayı olarak nitelendirilmiştir. Hz. Ayşe validemiz Şaban ayında Peygamberimizin o kadar çok oruç tuttuğunu söyler ki, bu ayın tamamın oruç tuttuğu sanılır.

Din adamlar ve alimleri ise bu ay içerisinde oruç tutulabileceği gibi Kur’an okunması, fakirlere yardım edilmesi, kaza oruçlarının da tutulması gibi ibadetlerin yapılabileceğini söyler.

Şaban ayı tesbihleri

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz.



Son Güncelleme: 13.03.2021 17:19
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Anahtar Kelimeler:
Şaban AyıİslamRamazan
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