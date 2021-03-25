2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

2021 Eyyam-ı Biyz ‘Aydınlık Günler’ orucu ne zaman?

Mübarek üç aylara girdiğimiz günlerden bu yana Müslüman alemi için önemli günler yaşanmaya devam ediyor.ayının ortası 13-14-15 gecelerinde halk arasında bilinen ‘’ yaniorucu ne zaman tutulacağı merak ediliyor.

Diğer adı ile ‘Aydınlık Günler’ ile bilinen Eyyam-ı Biyz orucu Şaban ayının tam ortasına denk gelerek tutulur. 13,14,15. gecelerin tutulduğu Eyyam-ı Biyz orucu ayın o gecelerde tam olarak göründüğü geceleri aydınlattığı bilinir. Şaban ayının13,14,15 günlerine denk gelmektedir.





Şaban ayı Eyyam-ı Biyz orucu hangi gecelere denk gelmektedir?