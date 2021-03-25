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2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

Halk arasında ‘Aydınlık Günler’ olarak bilinen Şaban ayının ortasına denk gelen ‘Eyyam-ı Biyz’ orucu hangi günlere denk geldiği araştırılıyor. Ramazan ayına yaklaşırken 2021 Şaban ayı 13., 14., ve 15.gece Eyyam-ı - Biyz orucu ne zaman tutuluyor? Eyyam-ı Biyz hangi günlere denk geliyor?

25 Mart 2021 Perşembe 15:59
2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
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Mübarek üç aylara girdiğimiz günlerden bu yana Müslüman alemi için önemli günler yaşanmaya devam ediyor. Şaban ayının ortası 13-14-15 gecelerinde halk arasında bilinen ‘Aydınlık Günler’ yani Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman tutulacağı merak ediliyor.

2021 Eyyam-ı Biyz ‘Aydınlık Günler’ orucu ne zaman?

Diğer adı ile ‘Aydınlık Günler’ ile bilinen Eyyam-ı Biyz orucu Şaban ayının tam ortasına denk gelerek tutulur. 13,14,15. gecelerin tutulduğu Eyyam-ı Biyz orucu ayın o gecelerde tam olarak göründüğü geceleri aydınlattığı bilinir.  Şaban ayının13,14,15 günlerine denk gelmektedir.

Şaban ayı Eyyam-ı Biyz orucu hangi gecelere denk gelmektedir?

  • Şaban ayı 13.gecesi: 27 Mart 2021 Cumartesi
  • Şaban ayı 14.gecesi: 28 Mart 2021 Pazar
  • Şaban ayı 15.gecesi: 29 Mart 2021 Pazartesi


Son Güncelleme: 25.03.2021 15:59
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Anahtar Kelimeler:
Eyyam-ı BiyzOruçAydınlık Günlerşaban13.14.15
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