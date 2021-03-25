2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

2021 Eyyam-ı Biyz ‘Aydınlık Günler’ orucu ne zaman?
Diğer adı ile ‘Aydınlık Günler’ ile bilinen Eyyam-ı Biyz orucu Şaban ayının tam ortasına denk gelerek tutulur. 13,14,15. gecelerin tutulduğu Eyyam-ı Biyz orucu ayın o gecelerde tam olarak göründüğü geceleri aydınlattığı bilinir. Şaban ayının13,14,15 günlerine denk gelmektedir.
Şaban ayı Eyyam-ı Biyz orucu hangi gecelere denk gelmektedir?
- Şaban ayı 13.gecesi: 27 Mart 2021 Cumartesi
- Şaban ayı 14.gecesi: 28 Mart 2021 Pazar
- Şaban ayı 15.gecesi: 29 Mart 2021 Pazartesi
Son Güncelleme: 25.03.2021 15:59