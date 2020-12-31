İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

2021 Rom fiyatları ne kadar oldu?

2020 yılında güncellenen Rom fiyatları ile ilgili detaylı fiyat listesini sizin için araştırdık. Bütün rom çeşitleri ne kadara satılıyor, güncellenen fiyatlar ne kadar gibi merak ettiğiniz bütün soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 17:29
2021 Rom fiyatları ne kadar oldu?
Takip Et:

Bu haberimizde, Havana Club Rom (Anejo ve Seleccion De Maestros), Captain Morgan Gold Rom, Bacardi Rom ve Zacapa Rom gibi bütün çeşitlerin 70’lik şişelerinin güncellenen fiyatlarını sizler ile paylaşacağız. Ancak, dikkat etmeniz gereken bir nokta var; yazılı olan fiyatlar tavsiye edilen perakende Rom satış fiyatları ve bu fiyatlar yaşadığınız yer ve alışverişinizi yapmış olduğunuz Migros, tekel ve büfe gibi yerlere göre çok olmasa da farklılık gösterebilir.

 Aralık 2020’de güncellenen Rom fiyatları:

Havana Club Rom Fiyat Listesi

70’lik Anejo 3 Anos Rom: 210,00 TL

70’lik Anejo 7 Anos Rom: 245,00 TL

70’lik Seleccion De Maestros Rom: 345,00 TL

Captain Morgan Rom Fiyat Listesi

70’lik Captain Morgan Gold Rom: 172,00 TL

70’lik Captain Morgan White Rom: 155,00 TL

Zacapa Rom Fiyat Listesi

70’lik Zacapa Rom: 390,00 TL

Bacardi Rom Fiyat Listesi

70’lik Bacardi Black Rom: 190,00 TL

70’lik Bacardi Oro Rom: 195,00 TL

70’lik Bacardi Carta Blanca Rom: 205,00 TL

Malibu Rom Fiyat Listesi

50’lik Malibu Rom: 145,00 TL

70’lik Malibu Rom: 170,00 TL



Son Güncelleme: 31.12.2020 17:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021RomFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları

Popüler Haberler

2021 Rom fiyatları ne kadar oldu?
Pedofili neye denir, anlamı nedir?
Aile hekimliğimi nasıl değiştirebilirim? Aile hekimi değişimi için başvuru işlemleri
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama
2021 Kanada asgari ücret ne kadar? Kanada işçi alımı var mı? Kanada'da çalışma koşulları ve iş başvurusu
2020 Arnavutluk asgari ücret ne kadar?
BİM mağazalarında satışa çıkarılan Kumtel yağlı radyatör incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Yeni Yıl şarkısı Yeni Yıl Yeni Yıl Bizlere Kutlu Olsun şarkı sözleri ve videosu
Kanada'da asgari ücret ne kadardır? Kanada yaşam şartları ve market fiyatları 2020
2021 Çiftçiye gübre ve mazot desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Çiftçi mazot ve gübre desteği parası nasıl alınır?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir? Uğur Uzunel nereli, yaşı kaç?
Sefirin kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı dizisi 2. fragmanı yayınlandı!
Ziraat bankası traktör kredisi nasıl alınır? Traktör kredisi şartları neler?
Amatör Denizci Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Devlet tarafından çiftçilere uygun fiyata tohum müjdesi!
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hakan Bulut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor 31 Aralık Perşembe neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Adres kodu nasıl nereden alınır? Adres kodu doğrulama ve Adres yerine kod numarası alma işlemleri
Google DOODLE 202 yılbaşı ne demek, ne anlama geliyor?
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve kullanıcı yorumları
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.