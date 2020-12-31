2021 Rom fiyatları ne kadar oldu?

Bu haberimizde, Havana Club Rom (Anejo ve Seleccion De Maestros), Captain Morgan Gold Rom, Bacardi Rom ve Zacapa Rom gibi bütün çeşitlerin 70’lik şişelerinin güncellenen fiyatlarını sizler ile paylaşacağız. Ancak, dikkat etmeniz gereken bir nokta var; yazılı olan fiyatlar tavsiye edilen perakende Rom satış fiyatları ve bu fiyatlar yaşadığınız yer ve alışverişinizi yapmış olduğunuz Migros, tekel ve büfe gibi yerlere göre çok olmasa da farklılık gösterebilir.

Aralık 2020’de güncellenen Rom fiyatları:

Havana Club Rom Fiyat Listesi

70’lik Anejo 3 Anos Rom: 210,00 TL

70’lik Anejo 7 Anos Rom: 245,00 TL

70’lik Seleccion De Maestros Rom: 345,00 TL

Captain Morgan Rom Fiyat Listesi

70’lik Captain Morgan Gold Rom: 172,00 TL

Zacapa Rom Fiyat Listesi

70’lik Captain Morgan White Rom: 155,00 TL

70’lik Zacapa Rom: 390,00 TL

Bacardi Rom Fiyat Listesi

70’lik Bacardi Black Rom: 190,00 TL

70’lik Bacardi Oro Rom: 195,00 TL

70’lik Bacardi Carta Blanca Rom: 205,00 TL

Malibu Rom Fiyat Listesi

50’lik Malibu Rom: 145,00 TL

70’lik Malibu Rom: 170,00 TL