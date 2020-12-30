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2021 Rezzan Kiraz ve Nuray Sayarı burç yorumları

Burç yorumlarına bakarak gelecekle ilgili fikirler edinebilirsiniz. 2021 yılına az bir süre kala birçok kşi yeni yılda kendilerini nelerin beklediğini merak ediyor. Burç yorumlarını takip eden binlerce kişi 2021 Rezzan Kiraz ve Nuray Sayarı burçları yorumlarını araştırıyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:11
2021 Rezzan Kiraz ve Nuray Sayarı burç yorumları
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2020 yılı tüm insanlık için çok zorlu geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının neredeyse tamamında sosyal izolasyon süreci yaşanırken hemen herke evlere hapsoldu. Sosyal hayatın sıfıra indiği yılda insanlığı bir karamsarlık kapladı diyebiliriz.

2020 yılının sonuna az bir süre kala yeni yılda yeni umutlara sarılan insanlar 2021 yılında kendilerini nelerin beklediğini merak ediliyor. 2021 yılı burç yorumlarına bakarak yeni yılda sizi nelerin beklediği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Koç burcu

Yeni yılda koç burçlarını farklı bir yıl bekliyor. 2021 yılı genel olarak daha olumlu geçecek ve koç burçlarını kariyer olarak bekledikleri noktalara çıkartacak gelişmeler yaşanacak. 2021 yılı içerisinde sadece Eylül ve Temmuz aylarında koç burçlarını zorlu bir süreç beklese de yıl genel olarak olumlu geçecek.

Boğa burcu

Astroloji dünyasının savaşçı gezegeni Mars 2021 yılının Mart ayında ilerleyecek. Bu ilerleyiş boğa burçlarına olumlu yansıyacak. Boğa burçları 2021 yılında bolluk ve bereket bekliyor. Ayrıca öze hayatlarında da evlilikle ilgili gelişmeler olabilir.

İkizler burcu

İkizler burcu için 2021 yılı tam bir değişim yılı olacak. Eski olayların geride bırakılacağı ve hayatlarında yeni bir sayfa açacak olan ikizler burcu insanı 2021 yılında hayalini kurduğu birçok şeye ulaşabilecek.

Yengeç burcu

Plüton ilişkilerinde yaşanacak değişiklikler 2021 yılında yengeç burçlarının da ikili ilişkilerinde yeni bir dönemin başlamasına neden olacak. Radikal kararlar alacak olan yengeç burçları 2021 yılında yepyeni bir hayat merhaba diyecek.

Aslan burcu

2020 yılında aldıkları kararları 2021 yılında hayata geçirecek olan aslan burçları yeni yılla birlikte istediklerine sahip olacak. Bekar olan aslan burçları için ise evlilik 2021 yılı içerisinde kapıyı çalabilir. Tutku dolu bir yıl aslan burçlarının olacak.

Terazi burcu

2021 yılı terazi burçları için özel bir yıl olacak. Özellikle yılın ikinci yarısında özel hayatlarında aktif gelişmelerin olması beklenirken, aile hayatında da bazı değişiklikler olabilir. Bu yıl içerisinde terazilerin duygularını kontrol etmesi çok önemli olacak.

Akrep burcu

Akrep burçları 2021 yılında eski düzenlerini adeta yıkacak ve yepyeni bir düzene geçiş yapacak. Bu geçiş özel hayatlarına da yansıyacak. Özellikle ikili ilişkilerde yeni kişilerle yakınlaşmalar olabilir.

Yay burcu

Yeni yıl yay burcu insanı için tam anlamıyla heyecanlı bir yıl olacak. 2021 yılı tek kelime olarak anlatılacak olursa bu kelime yay burçları için heyecan olacak. Yaşanacak bazı değişimler, yeni maceralar ve özel hayatlarında yenilikler yay burçları için heyecan yaratacak.

Oğlak burcu

Oğlak burçları son 2 senedir bekledikleri, istedikleri şeyleri yapmamanın acısını 2021 yılında çıkarak. 2021 yılı oğlak burçları için hayallerin gerçekleştirileceği bir yıl olacak. Yeni fikirler ve düşüncelere açık olun.

Kova burcu

Özgürlüğüne düşkün olan kova burçları 2020 yılında yaşadıkları tutsak kalma haline karşı tam bir değişim geçirecek ve özüne dönecek. Ciddi kararların alınacağı 2021 yılında finansal olarak olumlu bir süreç bekliyor.

Balık burcu

Balık burcu için 2021 yılı bir kelime olarak tanımlanırsa bu kelime macera olur. Balık burçları 2021 yılında aşk hayatlarında ve iş hayatlarında macera dolu bir dönem yaşayacak. Ayrıca yeni yerler ve seyahatler 2021 yılında sıkça yapılabilir.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 16:11
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