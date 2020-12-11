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2021 resmi ve dini bayram tarihleri takvimi

Sokağa çıkmak yasak ama çalışmak yasak değil! Evden fazla mesai yapanlar 2021 tatillerini dört gözle bekliyor!

11 Aralık 2020 Cuma 22:08
2021 resmi ve dini bayram tarihleri takvimi
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Pandemi yasakları tatil sayılmıyor. Yetişkinler çalışmaya, gençler okula devam ediyor. Özel kurum ve kuruluşlar çalışma şekillerini evden çalışmaya yönlendirdi ve çalışanlar farketmeden fazla mesai yapmaya başladı. Öğrenciler içinde evden eğitim sürüyor. Peki biz ne zaman tatil yapacağız sorusunun cevabı işte burada.

2021 için resmi tatiller Yılbaşı günü 1 Ocak ile başlıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün tatil

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün tatil

19 Mayısıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün tatil

Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayısıs’ta 1 gün tatil

Ramazan Bayramı: 13 Mayısıs - 15 Mayısıs arasında 3 gün tatil

15 Temmuz Demokrasi Bayramı: 1 gün tatil

Kurban Bayramı Arifesi: 1 gün tatil

Kurban Bayramı: 20 Temmuz - 23 Temmuz arasında 4 gün tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı: 1 gün tatil

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi: Yarım gün tatil

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 1 gün tatil



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:08
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Tatil2021Resmitatil
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