2021 Resmi tatilleri ne zaman? 2021 dini bayramlar ve resmi tatil günleri

Resmi tatiller çalışanlar ve öğrenciler için bir dinlenme zamanı oluşturmaktadır. Özellikle salgın dönemi öncesinde öğrenciler resmi tatilleri iple çekmekteydi. 2021 yılında dinlenip, rahatlamak için vatandaşlar resmi tatil günlerinin ne zamana geldiğini araştırmaya başladılar.

Milli ve dini bayramlar ülkemizde çalışanlar için çalışma sahalarının, öğrenciler için okulların tatil olmasını sağlamaktadır. Tatil planları genellikle resmi tatillerin kaç gün olduğuna göre yapılıyor. 2021 yılının resmi tatillerinin kaç gün olduğu ise merak edilen konular arasında yerini alıyor. 2021 yılının resmi tatil takvimi şu şekildedir:

2021 yılının resmi tatil günleri

1 Ocak

Yeni yılın ilk tatili yılbaşının ardından 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak tarihidir. 2021 yılında 1 Ocak cuma gününe denk geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan 2021 yılında cuma gününe denk gelmektedir. 1921 yılında resmi tatil olarak kabul edilen tatil izni ise 1 gündür.

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü

2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Mayısıs işçilerin kutladığı ve haklarını savunduğu 1 günlük bir tatildir. 2021 yılında ise 1 Mayısıs cumartesi gününe denk gelmektedir.

2021 Ramazan Bayramı

19 Mayısıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

İslam aleminin 1 aylık oruç ibadetinin ardından büyük bir heyecanla beklediği Ramazan Bayramı, çocuklar için şeker topladıkları, akraba ziyaretlerinin yapıldığı dini bayramımız 2021 yılında 12 Mayısıs Çarşamba gününe denk gelmektedir. Ramazan Bayramı arifesi yarım gün olarak kabul edilirken, 13, 14, 15 Mayısıs günleri ise tam gün tatildir. Hicri takvim ve Miladi takvim arasında olan farklar sebebiyle her sene Ramazan Bayramı 10 gün öne gelmektedir. Toplam 3,5 günlük tatil süresi bulunmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayısıs 1919 yılında Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlatması anına kutlanan milli bayramımız 2021 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir. Gençlere armağan edilen 19 Mayısıs tarihi 1935 yılından beri resmi bayram olarak kutlanmaktadır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ülkemize Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak 2016 yılında resmi tatil ilan edildi. 15 Temmuz, 2021 yılında perşembe gününe denk geliyor.

2021 Kurban Bayramı

Müslüman aleminin ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, 2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Arife gününün yarım gün ve ardından 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinin ise tam gün tatil olduğu Kurban Bayramı toplamda 4,5 günlük bir süreye sahip.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonlandırıldığı 30 Ağustos tarihi 1935 yılında resmi tatil statüsüne sahip oldu. 2021 yılında ise ^0 Ağustos pazartesi gününe denk gelmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 1923 yılında Türkiye'de Cumhuriyet ilen edilmiştir. Ulusal bayram olan 29 Ekim, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor. 1925 yılında resmi tatil ilan edilen 29 Ekim tam gün tatil iken 28 Ekim günü ise yarım gün olarak tatil sayılıyor.