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2021 Resmi tatiller ne zaman? 2021'de kaç gün resmi tatil var? Resmi tatil günleri

2021 yılında resmi tatillerin hangi güne geldiği çalışanlar tarafından merak ediliyor. Bir çok çalışanın merak ettiği resmi tatil günleri, çalışanlar için dinlenme fırsatı sunuyor. Bu yüzden dört gözle beklenen tatil günlerinin ne zaman olduğu da merak ediliyor. Tatillerin hangi günlere geldiğini haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 18:38
2021 Resmi tatiller ne zaman? 2021'de kaç gün resmi tatil var? Resmi tatil günleri
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2021 yılı 2. ayı devam ederken resmi tatil günlerine de yaklaşıyoruz. Bu yıl tatil günleri çoğunlukla hafta içlerine denk geliyor. Toplam 15,5 gün tatil olacak ve Ramazan- Kurban bayramları da hafta içine denk gelecek. 

Tatil günleri tarihleri

-Yılbaşı 1 Ocak Cuma

-Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cuma 

-Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayısıs Cumartesi

-Ramazan Bayramı Arefe 12 Mayısıs Çarşamba 

-Ramazan Bayramı 13 – 14 – 15  Mayısıs Perşembe , Cuma , Cumartesi

-Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısıs Çarşamba

-Demokrasi ve Millli Birlik Günü 15 Temmuz Perşembe 

-Kurban Bayramı Arefesi 19 Temmuz Pazartesi

- Kurban Bayramı 20 – 21 – 22 – 23  Temmuz Salı, Çarşamba, Perşembe,Cuma

- Zafer Bayramı 30 Ağustos Pazartesi

- Cumhuriyet Bayramı 28 – 29 Ekim Perşembe, Cuma 



Son Güncelleme: 26.02.2021 18:38
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2021Resmi Tatil
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