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2021 resmi tatil günleri ve tatil tatilleri takvimi

2021 yılına az bir süre kaldı. Vatandaşlar 2021 resmi tatil günleri ve tatil takvimini merak ediyordu. 2021 yılı resmi tatil günleri açıklandı.

15 Aralık 2020 Salı 17:37
2021 resmi tatil günleri ve tatil tatilleri takvimi
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2021 yılına sayılı günler kala yeni yıl heyecanı herkesi sardı. 2021 yılı hakkında en merak edilen konulardan biri ise resmi tatil günlerinin ne zaman olduğu oldu. 2021 resmi tatil günleri belli oldu.

2021 yılında resmi tatiller şu şekilde;

Yılbaşı akşamı 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatildir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan tarihi her yıl olduğu gibi resmi tatil olacak.

Emek ve Dayanışma Günü olarak adlandırılan 1 Mayısıs İşçi Bayramı resmi tatil olacak.

Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı da resmi tatil olacak. 2021 yılında Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayısıs tarihlerine denk gelmektedir.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 19 Mayısıs tarihinde resmi tatil olacak.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz darbe girişimin ardından anılan bu günde şehit ve gazileri anma törenleri düzenlenecek ve resmi tatil olacak.

Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi resmi tatil olacak. 2021 yılında Kurban Bayramı 20-21-22-23 Temmuz tarihlerine denk gelmektedir.

Zafer Bayramı 30 Ağustos tarihinde resmi tatil olacak.

29 Ekim tarihinde Cumhuriyeti ilanı törenleri kapsamında resmi tatil olacak.



Son Güncelleme: 15.12.2020 17:37
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2021Resmi Tatil
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