2021 Resmi resmi tatil günleri ne zaman? Şubat 2021 ayı resmi tatil var mı?

Yeni yıla girmemizle birlikte vatandaşlar tarafından 2021 yılının resmî tatil günleri merak konusu oldu. 2021 yılının ilk tatili Yılbaşı’nda olurken son resmî tatili ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır. 2021 yılında birçok belirli gün ve haftalar bulunmaktadır.

2021 yılının belirli gün ve haftaları

-Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

-Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)

-Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

-Yeşilay Haftası (1 Mart gününü içine alan hafta)

-Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)

-Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)

-Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)

-İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)

-Tüketiciyi Koruma Haftası (15-21 Mart)

-Şehitler Günü (18 Mart)

-Yaşlılar Haftası (18-24 Mart)

-Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

-Orman Haftası (21-26 Mart)

-Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

-Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)

-Kanser Haftası (1-7 Nisan)

-Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)

-Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)

-Dünya Sağlık Günün/Dünya Sağlık Haftası (7-13 Nisan)

-Turizm Haftası (15-22 Nisan)

-Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

-26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü (26 Nisan)

-Kût´ül Amâre Zaferi (29 Nisan)

-Bilişim Haftası (Mayısıs ayının ilk haftası)

-Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayısıs ayının ilk haftası)

-İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayısıs)

-Vakıflar Haftası (Mayısıs ayının 2. haftası)

-Anneler Günü (Mayısıs ayının 2. pazarı)

-Engelliler Haftası (10-16 Mayısıs)

-Müzeler Haftası (18-24 Mayısıs)

-Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayısıs)

-Etik Günü (25 Mayısıs)

-İstanbul´un Fethi (29 Mayısıs)

-Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)

-Babalar Günü (Haziran ayının 3. pazarı)

-Zafer Bayramı (30 Ağustos)

-İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)

-Öğrenciler Günü (İlköğretim Haftasının son günü)

-Gaziler Günü (19 Eylül)

-15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü *

-Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)

-Mevlid-i Nebî Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)

-Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

-Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)

-Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)

-Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

-Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

-Organ Bağışı ve Nakli Haftası (3-9 Kasım)

-Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)

-Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

-Dünya Diyabet Günü (14 Kasım)

-Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

-Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)

-Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)

-Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (21-27 Kasım)

-Öğretmenler Günü (24 Kasım)

-Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)

-Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi (5 Aralık)

-İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)

-Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)

