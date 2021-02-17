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2021 Regaip kandili hacet ve tespih namazı nasıl kılınır?

Müslüman alemi için mübarek kılınan Üç Aylar’a girilmesinin ardından Kandiller yaklaşıyor. 2021 Yılı Recep ayından sonra gelen Regaip Kandil’inin ne zaman olduğu herkes tarafından merak edilmeye devam ediyor. Mübarek günlerde hacet ve tespih namazı nasıl kılınır?

17 Şubat 2021 Çarşamba 17:13
2021 Regaip kandili hacet ve tespih namazı nasıl kılınır?
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Mübarek günleri oruç ile karşılamak Müslüman alemi için sünnet sayılmaktadır. Kandillerde yapılan ibadetler diğer günlere göre daha farklı sayılmaktadır.  

Regaip kandili ne zaman?

Regaip Kandili 18 Şubat 2021 Perşembe günüdür. Regaip kandilinde bolca ibadet ile sevapların kazanılacağı, günahların affedileceği kandildir. Bu gecede zikir çekmek, namaz kılmak, Kur’an okumak gibi ibadetlerin yapılması Müslüman alemi için önemlidir.

Recep ayının 26. günü Miraç Kandilidir. Miraç Kandili 10 Mart tarihine denk gelmektedir.

Regaip gecesinde oruç tutulup o günün akşam ve yatsı arasında iki rek’atta selam vererek on iki rek’at namaz kılınmalıdır. Her rek‘atta bir Fâtiha,

 3 Kadîr sûresi,

12 İhlâs sûresi okumak suretiyle

 Namâzdan sonra “Allâhümme salli alâ Muhammedîn nebîyyi’l- ümmiyyi ve alâ âlihî ve sellim” diyerek benim üzerime yetmiş defa salevât-ı şerîfe getirdikten sonra secdeye varsa, secdede (70) defa “Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbü’l- melâiketi ve’r-rûh” dedikten sonra secdeden başını kaldırsa, oturduğu yerde 70 defa “Rabbi’ğfir ve’rham vafu vetekerrem ve-tecâvez ammâ ta‘lemü inneke ente’l- e‘azzü’l- ekram” dedikten sonra ikinci defa secde edip secdede iken birinci defa secdede ne okumuşsa aynen onları tekrar eder bitiminde ise secdede Allâh (c.c.)’den isteyeceklerini ister, duâ ve niyâzını yaparsa, Hakk Te‘âlâ da onun ihtiyâçlarını, dilek ve temennilerini kabûl eder.”buyurmuşlardır.

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 17:13
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Anahtar Kelimeler:
Regaip Kandiliüç AylarNamazIbadet
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