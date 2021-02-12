2021 Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Yeni yılın gelmesi ile birlikte dini bayramlar takvimi merak edilmeye devam ediyor. Üç ayların başlangıcı sonrasında kandil tarihleri merak edilirken Regaip Kandilinin hangi güne denk geldiği pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor.

Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili 2021 yılında 18 Şubat tarihine denk gelmektedir. Aynı zamanda bu tarih Recep Ayının 5. Günü olacaktır.

Regaip Kandili nedir?

Regaip kelime anlamı olarak ihsan anlamına gelmektedir. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili perşembeyi cumaya bağlayan gece kutlanacaktır.

Regaip Kandilinin önemi nedir?

Regaip Kandilinde neler yapılmalıdır?

Regaip kelimesi ihsan anlamına gelmektedir. Pro. Dr. Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili ile ilgili açıklamalarında bu günün meleklere telaffuz edildiğini belirtmektedir. Regaip Kandilinde güzel şeylerin istemek ve dua etmek anlamına da gelmektedir.

Regaip kandili ile konuşan alimler bu gecede oruç tutulmalı demektedir. Kur’an-ı Kerim okunmalı ve akşam ve yatsı namazlarının cemaat ile kılınması gerekmektedir. Regaip kandili ile ilgili ayet ve sureler cemaat ile beraber okunmalıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed aleyhiselam için salavat getirilmeli kaza ve nafile namazlarının kılınması gerekmektedir. günahların tövbesinde samimi olanların tövbeleri kabul edilecektir. Bol bol zikir yapılmalı ve küs olunanlar aranarak veya ziyaret edilerek sorunların çözülmesi gerekmektedir.

Regaip kandilinde oruç tutulur mu?

Diyanet konu ile ilgili, ‘Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.’ Demiştir.