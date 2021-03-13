2021 Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tarihleri ne zaman?

Ramazan ve Kurban Bayramlarının tarihi merak edilmektedir.

Üç ayların başlaması ile birlikte mübarek Ramazan ayının gelişi iple çekilmeye başlandı. Üç aylar, 13 Şubat günü Recep ayıyla başlamıştır. Recep ayında Regaip Kandili kutlandı. Kandil, 18 Şubat günü kutlandı. Şaban ayında yani 27 Mart tarihinde Berat Kandili kutlanacaktır.

İlk oruç

İlk oruç 13 Nisan tarihinde, son oruç ise 12 Mayısıs gününde tutulacaktır. 13 Mayısıs Ramazan Bayramı’nın 1. Günü olacaktır.

Dini günler

13 Şubat- Üç ayların başlaması

18 Şubat- Regaip Kandili

10 Mart- Miraç Kandili

14 Mart- Şaban ayı başlaması

27 Mart- Berat Kandili

13 Nisan Salı günü- İlk oruç

8 Mayısıs Cumartesi- Kadir gecesi

12 Mayısıs Çarşamba- Bayram Arifesi

13 Mayısıs- Ramazan Bayramı 1. Günü

14 Mayısıs- Bayramın 2. Günü

15 Mayısıs- Bayramın 3. Günü

19 Temmuz Pazartesi- Kurban Bayramı Arefesi

Arefesi 20 Temmuz- Kurban Bayramı 1. Gün

21 Temmuz- Bayramın 2. Günü

22 Temmuz- Bayramın 3. Günü

23 Temmuz- Bayramın 4. Günü

9 Ağustos- Hicri yılbaşı

18 Ağustos- Aşure günü

17 Ekim- Mevlit Kandili

Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olacaktır.

2021 Resmi Tatiller

23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayısıs - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

1 Mayısıs - Emek ve Dayanışma Günü

15 Temmuz - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos - Zafer Bayramı

28-29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı (1.5 gün tatil)

Ramazan ayının önemi

Ramazan ayı ile ilgili hadisler

Ramazan ayında, Müslümanların günlük hayatları değişmektedir. Zaman, her zamankinden farklı olarak planlanır. Oruç zamanı akşam ezanı ile sonlanır. Coşkulu masaları hazırlanır. Eş, dost, fakir, komşu kalabalık sofralarda toplanır. Gecenin bir kısmında ibadet edilir. Daha sonra ertesi gün için hazırlanmak amacıyla sahur yemeği yenir.

Peygamberimiz buyurdu ki:

(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesaî]

(Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]

(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

Bayram

Bayram kelimesinin Arapçası, adet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü anlamına gelir. Arapların en önemli bayramı hacdır. Arapça’da ‘’ziyaret etmek’’ şeklinde açıklanan hac (الحجّ “geri dönme, tekrar gitme”) kelimesi İbranice’ de ‘’Bayram’’ anlamına gelir. Hag, hvg yani bir şeyin etrafında dönmek, dolaşmak kökünden gelir.