İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

2021 Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tarihleri ne zaman?

Dini bayramların tarihleri, Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Bayram ne zaman olacak? İşte Müslümanların ibadetlerini arttıracakları dini günlerin tarihleri...

13 Mart 2021 Cumartesi 18:34
2021 Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tarihleri ne zaman?
Takip Et:

Ramazan ve Kurban Bayramlarının tarihi merak edilmektedir.

Üç ayların başlaması ile birlikte mübarek Ramazan ayının gelişi iple çekilmeye başlandı. Üç aylar, 13 Şubat günü Recep ayıyla başlamıştır. Recep ayında Regaip Kandili kutlandı. Kandil, 18 Şubat günü kutlandı. Şaban ayında yani 27 Mart tarihinde Berat Kandili kutlanacaktır.

İlk oruç

İlk oruç 13 Nisan tarihinde, son oruç ise 12 Mayısıs gününde tutulacaktır. 13 Mayısıs Ramazan Bayramı’nın 1. Günü olacaktır.

Dini günler

  • 13 Şubat- Üç ayların başlaması
  • 18 Şubat- Regaip Kandili
  • 10 Mart- Miraç Kandili
  • 14 Mart- Şaban ayı başlaması
  • 27 Mart- Berat Kandili
  • 13 Nisan Salı günü- İlk oruç
  • 8 Mayısıs Cumartesi- Kadir gecesi
  • 12 Mayısıs Çarşamba- Bayram Arifesi
  • 13 Mayısıs- Ramazan Bayramı 1. Günü
  • 14 Mayısıs- Bayramın 2. Günü
  • 15 Mayısıs- Bayramın 3. Günü
  • 19 Temmuz Pazartesi- Kurban Bayramı Arefesi
  • 20 Temmuz- Kurban Bayramı 1. Gün
  • 21 Temmuz- Bayramın 2. Günü
  • 22 Temmuz- Bayramın 3. Günü
  • 23 Temmuz- Bayramın 4. Günü
  • 9 Ağustos- Hicri yılbaşı
  • 18 Ağustos- Aşure günü
  • 17 Ekim- Mevlit Kandili

Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olacaktır.

2021 Resmi Tatiller

  • 23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 19 Mayısıs - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 1 Mayısıs - Emek ve Dayanışma Günü
  • 15 Temmuz - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos - Zafer Bayramı
  • 28-29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı (1.5 gün tatil)

Ramazan ayının önemi

Ramazan ayında, Müslümanların günlük hayatları değişmektedir. Zaman, her zamankinden farklı olarak planlanır. Oruç zamanı akşam ezanı ile sonlanır. Coşkulu masaları hazırlanır. Eş, dost, fakir, komşu kalabalık sofralarda toplanır. Gecenin bir kısmında ibadet edilir. Daha sonra ertesi gün için hazırlanmak amacıyla sahur yemeği yenir.

Ramazan ayı ile ilgili hadisler

Peygamberimiz buyurdu ki:

  • (Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesaî]
  • (Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]
  • (Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]
  • (Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

Bayram

Bayram kelimesinin Arapçası, adet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü anlamına gelir. Arapların en önemli bayramı hacdır. Arapça’da ‘’ziyaret etmek’’ şeklinde açıklanan hac (الحجّ “geri dönme, tekrar gitme”) kelimesi İbranice’ de ‘’Bayram’’ anlamına gelir. Hag, hvg yani bir şeyin etrafında dönmek, dolaşmak kökünden gelir.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 18:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıKurban BayramıTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tapu tescil davası dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Tapu tescil davası dilekçe örneği
Tapu tescil davası dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Tapu tescil davası dilekçe örneği
Günlük burç yorumları; 14 Mart 2021 Pazar Astroloji ve yıldız falı yorumları
Günlük burç yorumları; 14 Mart 2021 Pazar Astroloji ve yıldız falı yorumları
Şaban ayında çekilecek zikirler ve tesbihler
Şaban ayında çekilecek zikirler ve tesbihler
Süleyman Soylu'nun babası Hasan Soylu kimdir? Hasan Soylu Kaç yaşında, nereli?
Süleyman Soylu'nun babası Hasan Soylu kimdir? Hasan Soylu Kaç yaşında, nereli?
2021 Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ve ibadetleri
2021 Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ve ibadetleri
Bensu Narlı'nın katili kim? Serhat Kantaş kimdir, tutuklandı mı?
Bensu Narlı'nın katili kim? Serhat Kantaş kimdir, tutuklandı mı?

Popüler Haberler

Milletvekili maaşları ne kadar oldu? Mart 2021
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Efe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Işıl karakteri kimdir? Sude Zülal Güler nereli, yaşı kaç?
Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zamandır?
Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
13 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Debris dizi konusu ve oyuncuları
Rüyada yılan sokması ne demektir? Doğum veya yılan sokması rüyasının tabiri ve anlamı
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah yaşı ve oynadığı diziler
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine Belinay Süvari hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.