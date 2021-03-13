2021 Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tarihleri ne zaman?

Ramazan ve Kurban Bayramlarının tarihi merak edilmektedir.
Üç ayların başlaması ile birlikte mübarek Ramazan ayının gelişi iple çekilmeye başlandı. Üç aylar, 13 Şubat günü Recep ayıyla başlamıştır. Recep ayında Regaip Kandili kutlandı. Kandil, 18 Şubat günü kutlandı. Şaban ayında yani 27 Mart tarihinde Berat Kandili kutlanacaktır.
İlk oruç
İlk oruç 13 Nisan tarihinde, son oruç ise 12 Mayısıs gününde tutulacaktır. 13 Mayısıs Ramazan Bayramı’nın 1. Günü olacaktır.
Dini günler
- 13 Şubat- Üç ayların başlaması
- 18 Şubat- Regaip Kandili
- 10 Mart- Miraç Kandili
- 14 Mart- Şaban ayı başlaması
- 27 Mart- Berat Kandili
- 13 Nisan Salı günü- İlk oruç
- 8 Mayısıs Cumartesi- Kadir gecesi
- 12 Mayısıs Çarşamba- Bayram Arifesi
- 13 Mayısıs- Ramazan Bayramı 1. Günü
- 14 Mayısıs- Bayramın 2. Günü
- 15 Mayısıs- Bayramın 3. Günü
- 19 Temmuz Pazartesi- Kurban Bayramı Arefesi
- 20 Temmuz- Kurban Bayramı 1. Gün
- 21 Temmuz- Bayramın 2. Günü
- 22 Temmuz- Bayramın 3. Günü
- 23 Temmuz- Bayramın 4. Günü
- 9 Ağustos- Hicri yılbaşı
- 18 Ağustos- Aşure günü
- 17 Ekim- Mevlit Kandili
Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olacaktır.
2021 Resmi Tatiller
- 23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 19 Mayısıs - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 1 Mayısıs - Emek ve Dayanışma Günü
- 15 Temmuz - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos - Zafer Bayramı
- 28-29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı (1.5 gün tatil)
Ramazan ayının önemi
Ramazan ayı ile ilgili hadisler
Peygamberimiz buyurdu ki:
- (Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesaî]
- (Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]
- (Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]
- (Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]
Bayram
Bayram kelimesinin Arapçası, adet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü anlamına gelir. Arapların en önemli bayramı hacdır. Arapça’da ‘’ziyaret etmek’’ şeklinde açıklanan hac (الحجّ “geri dönme, tekrar gitme”) kelimesi İbranice’ de ‘’Bayram’’ anlamına gelir. Hag, hvg yani bir şeyin etrafında dönmek, dolaşmak kökünden gelir.