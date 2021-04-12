2021 Ramazan oruçları ne zaman bitiyor?

11 ayın Sultanı mübarek Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi bu akşam başlayacak. Müslümanlar bu akşam 2021 yılının ilk sahuruna kalkacak ve yarın ilk oruç tutulacak.
Ramazan ne zaman bitecek?
2021 yılında Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi gecesi başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre de Ramazan ayı 13 Mayısıs tarihinde son buluyor.
Ramazan ayının ardından 13 Mayısıs aynı zamanda Ramazan Bayramı’nın ilk günüdür.
2021 yılında dini günlerin tarihleri
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayısıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayısıs Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
Teravih namazı evde kılınır mı?
2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında kılınan teravih namazının evde kılınması gündem getirilmişti. Diyanet İşeri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sürecinde toplumun sağlığının korunması adına bu yıl teravih namazlarının camilerde kılınmayacağını açıkladı.
Bu açıklamanın ardından vatandaşlar evlerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağını gündeme getirdi. Diyanetten yapılan açıklamada teravih namazlarının cemaat olmadan evlerde de kılınabileceği duyuruldu.