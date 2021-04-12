2021 Ramazan oruçları ne zaman bitiyor?

11 ayın Sultanı mübarek Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi bu akşam başlayacak. Müslümanlar bu akşam 2021 yılının ilk sahuruna kalkacak ve yarın ilk oruç tutulacak.

Ramazan ne zaman bitecek?

2021 yılında Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi gecesi başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre de Ramazan ayı 13 Mayısıs tarihinde son buluyor.

Ramazan ayının ardından 13 Mayısıs aynı zamanda Ramazan Bayramı’nın ilk günüdür.

2021 yılında dini günlerin tarihleri

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayısıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayısıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayısıs Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

Teravih namazı evde kılınır mı?

2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında kılınan teravih namazının evde kılınması gündem getirilmişti. Diyanet İşeri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sürecinde toplumun sağlığının korunması adına bu yıl teravih namazlarının camilerde kılınmayacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar evlerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağını gündeme getirdi. Diyanetten yapılan açıklamada teravih namazlarının cemaat olmadan evlerde de kılınabileceği duyuruldu.