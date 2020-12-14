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2021 Ramazan Hilali ne zaman, nerede görülecek? 2021 Şevval Hilali nerede görülecek?

2021 yılına az bir süre kala Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Müslümanlar 2021 Ramazan Hilali ne zaman, nerede görülecek ve 2021 Şevval Hilali nerece görülecek sorularını araştırmaya başladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:24
2021 Ramazan Hilali ne zaman, nerede görülecek? 2021 Şevval Hilali nerede görülecek?
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Ramazan Hilali, hicri takvime göre Ramazan ayının başlangıcını bildirir. Ramazan Hilali, İçtima’dan sonra Güneş ile Ayın açısal uzaklığı en az 8°, Güneşin batışı anında Ayın ufuk yüksekliğinin en az 5° olması esasa bağlanmış ve bu şartlara göre normalde hilalin çıplak gözle görülebileceği zaman olarak ifade edilir.

Ay yörünge hareketini yaparken bir anlık olarak dünya ay ile güneşin arasında kalır ve bu durumda içtima denir. Söz konusu anda ayın karanlık yüzü dünyaya dönük olduğu için dünyadan görülmez. Bu kriterlere göre içtima anı ve tarihi belirlenir. 

Ancak söz konusu hilal, bazı bölgelerde farklı anlarda görülebiliyor. Mısır ve Lübnan hilalin Cuma günü görüneceğini açıklamış ve Ramazan ayının ilk günü olarak duyurmuştu. Öte yandan Suudi Arabistan Ramazanın başlangıcının Perşembe akşamına denk geldiğini açıkladı.

Hilal görünmeden oruca başlanır mı?

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

Bu hadise göre çıplak gözle hilalin görülmemesi halinde oruca başlanamayacağı belirtilmiştir. Ancak hadisler dönemin teknolojik durumlarına göre belirtilmiştir. Günümüz teknolojisiyle ayın hareketleri en ince ayrıntıya kadar öğrenilebiliyor. Bu kapsamında gelecek 3-5 yılın dahi dini takvimleri hazırlanabiliyor. Buna göre yapılan hesaplamalar doğrultusunda oluşturulan takvimler uygun görülmektedir.



Son Güncelleme: 14.12.2020 16:24
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Anahtar Kelimeler:
RamazanHilalTakvim
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