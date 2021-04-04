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2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi gün başlıyor?

Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala pek çok vatandaş araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar, 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi gün başlıyor? soruları araştırılıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 20:19
2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi gün başlıyor?
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Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala vatandaşlar da ramazan ayı ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Ramazan ayı başlamadan merak edilenler arasında en dikkat çeken ramazan bayramı tatilinin kaç gün olacağı oldu. 

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayı sonrasında kutlanan Ramazan Bayramı 13 Mayısıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Ramazan ayının ilk orucu tutulurken en merak edilen konu Ramazan Bayramı olmaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?

Ramazan Bayramı 13 Mayısıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 2021 yılında 5 gün olması planlanan Ramazan Bayramı ile ilgili net açıklama yapılmazken tatilin 5 gün olması bekleniyor. 

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:19
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2021Ramazan AyıRamazan BayramıTatilKaç GünBaşlangıç
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