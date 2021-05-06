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2021 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, memurların bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte tatil günleri birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. 2021 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacağı iddiaları yer alırken özel ve kamu kurumlarında bayram tatillerinin durumu tartışılıyor. Memurların bayramı kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? soruları gündemde yer alırken sizler için merak edilen soruların yanıtlarını araştırdık. İşte Ramazan Bayramı tatili hakkında merak edilenler

06 Mayıs 2021 Perşembe 18:42
2021 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, memurların bayram tatili kaç gün?
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Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala vatandaşlar bayramın kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Gündemden düşmeyen tatil günleri özel ve kamu kurumlarında çalışan kişileri meraklandırdı. Müslüman alemi için önemli olan Ramazan ayının bitiminde  bayram ile müjdelenen islam alemi ise mübarek günleri sevdikleri ile geçiriyor. Koronavirüs salgınından kaynaklı 2 yıldır bayramlar evlerde sevdiklerimizden uzak olarak geçirirken bu yılda alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşlar sokağa çıkma yasağına tabi tutulacak. 

  • Ramazan Bayramı arifesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk gelirken
  • Ramazan Bayramı 1. Gün 13 Mayıs 2021 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi

şeklinde olacak.

Bayram tatili 9 gün iddiaları ise kamu kurumlarında görev alan vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs’ta tam zamanlı işe giderken 12 Mayıs Arife günü yarım gün izinli sayılacaktır.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı9 GünKamuTatil
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