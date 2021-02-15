2021 Ramazan bayramı ne zaman olacak? 2021 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi

Müslümanlar için önemli zamanlardan olan Ramaza Ayı 2021 senesi çin için Nisan ayında başlayacak. 2021 Ramazan'ın başlangıç günü ve ihya edilecek olan oruç ibadeinin ilk gününün ne zaman olduğu merak edildi. İşte 2021 senesi için Ramazan başlangıç ve bitiş tarihine dair detaylar...

Diyanet İşleri Bakanlığ tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Ayı 2021'de 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayısıs'da bitecek. 13 Mayısıs ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Gecesi ise 8 Mayısıs 2021 tarihinde olacak.

Orucun temel unsuru nefsine hakim olarak yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Oruçlu olunduğunda bunlardan uzak durmamak orucu bozar.

Yemeye ve içmeye dayalı mutat olan her şey dahildir.

Sigara, nargile, tütün vb gibi keyif verici dumanlı maddeler ve uyuşturucu maddeler oruç yasaklarına girer. Aynı şekilde ağızdan alınan ilaçlar için de aynı hüküm geçerlidir.