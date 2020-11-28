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2021 Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor? Diyanet 2021 Ramazan bayramı tarihi

11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayının 2021 senesinde ne zaman idrak edileceği merak edilenler arasında yer alıyor. 2021 senesinde Ramazan ayı Nisan ve Mayısıs aylarına denk geliyor...

28 Kasım 2020 Cumartesi 02:23
2021 Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor? Diyanet 2021 Ramazan bayramı tarihi
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2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladılar. Ülkemizde her sene milyonlarca Müslüman tarafından en çok önem verilen aylardan biri da Ramazan ayı olarak karşımıza çıkıyor. 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruç tutarak ibadetlerini gerçekleştiriyorlar.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?


Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ilan edilen dini takvime bakıldığında 2021 senesinde 11 ayın sultanı Ramazan'ın13 Nisan 2021'de başlayacağı ve 12 Mayısıs 2021'de sona ereceği görülüyor. 13 Mayısıs 2021 tarihinde ise Ramazan Bayramı’nın ilk günü coşkuyla kutlanacak.

Ramazan ayı kapsamında bulunan ve tüm Müslümanlar açısından en önemli günlerden olan Kadir Gecesi de 8 Mayısıs 2021 tarihinde idrak edilecek.



Son Güncelleme: 28.11.2020 02:23
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Anahtar Kelimeler:
OruçKadir GecesiRamazan BayramıRamazan
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