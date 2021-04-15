İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..
Son Dakika
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...

2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak?

Ramazan ayına girmemizle Ramazan Bayramı da hemen düşünülmeye başlandı. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 yılının dini günleri neler? Ramazan Bayramı hangi gün?

15 Nisan 2021 Perşembe 14:08
2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak?
Takip Et:

Hicri takvim doğrultusunda belirlenmiş olan özel dini günler miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. 11 ayın sultanı ramazan bu yıl Nisan ayının ortalarına nasip oldu. Ramazan Bayramı da Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Mayısıs ayında olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Pazartesi günü 13 Nisan Salı'ya bağlayan geçe sahura kalkarak bu yılki ramazan ayı başlangıcının tüm Müslümanlar olarak heyecanını yaşadık.  Ramazan Bayramıysa 13 Mayısıs’ta gerçekleşecek.

Ramazan Bayramı 1.2. ve 3. günleri – 13-14-15 Mayısıs itibariyle tatil olduğu bilinmektedir.

Kurban Bayramı 1. 2. 3. Ve 4. günleri  - 20-21-22-23 Temmuz olarak tatil olduğu sunuldu.

2021 yılı dini takvimi



Son Güncelleme: 15.04.2021 14:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanBayramıKurbanbayramıRamazanOruçSahurİftar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mavera ne demek? TDK Mavera kelime anlamı nedir, ne anlama gelir?
Mavera ne demek? TDK Mavera kelime anlamı nedir, ne anlama gelir?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ; 15 Nisan 2021 Perşembe İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ; 15 Nisan 2021 Perşembe İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Ziraat Odası çiftçi belgesi nasıl alınır? Ziraat Odası çiftçi kütüğü belgesi sorgulama nasıl yapılır? ÇKS belgesi ücreti 2021
Ziraat Odası çiftçi belgesi nasıl alınır? Ziraat Odası çiftçi kütüğü belgesi sorgulama nasıl yapılır? ÇKS belgesi ücreti 2021
Sahurda ezan okunurken su içilir mi?
Sahurda ezan okunurken su içilir mi?
Tarım Kredi Kooperatifi tavuk yem fiyatları 2021
Tarım Kredi Kooperatifi tavuk yem fiyatları 2021
Zekat ve fitre ne zaman verilir? Fitre ve zekat verirken dikkat edilecek hususlar
Zekat ve fitre ne zaman verilir? Fitre ve zekat verirken dikkat edilecek hususlar

Popüler Haberler

2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak?
Masumlar Apartmanı bodrumdaki zincirli tutsak kim?
Survivor 2021 70. bölüm fragmanı izle 15 Nisan 2021 Perşembe
Güncel fındık fiyatları - Giresun, Ordu, Sakarya 15 Nisan 2021 fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
Müge Anlı izle 15 Nisan 2021 Perşembe
Mavera ne demek? TDK Mavera kelime anlamı nedir, ne anlama gelir?
TJK 15 Nisan 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Emanet 159. bölüm izle Kanal 7 14 Nisan Çarşamba
BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?
Bugün kimin maçı var? TV 15 Nisan 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm vizyona ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
Show TV canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ramazan ayı ilk günü namazı nedir, nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk günü namazı ne zaman kılınır, kılınışı nasıldır?
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
2021 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2021 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
TCMB PPK faiz toplantısı saat kaçta, karar ne zaman açıklanacak? Nisan 2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Göz kapağı estetiğinin riskleri nelerdir? Göz kapağı estetik ameliyatı fiyatları 2021
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.