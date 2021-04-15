2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak?

Hicri takvim doğrultusunda belirlenmiş olan özel dini günler miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. 11 ayın sultanı ramazan bu yıl Nisan ayının ortalarına nasip oldu. Ramazan Bayramı da Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Mayısıs ayında olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Pazartesi günü 13 Nisan Salı'ya bağlayan geçe sahura kalkarak bu yılki ramazan ayı başlangıcının tüm Müslümanlar olarak heyecanını yaşadık. Ramazan Bayramıysa 13 Mayısıs’ta gerçekleşecek.

Ramazan Bayramı 1.2. ve 3. günleri – 13-14-15 Mayısıs itibariyle tatil olduğu bilinmektedir.

Kurban Bayramı 1. 2. 3. Ve 4. günleri - 20-21-22-23 Temmuz olarak tatil olduğu sunuldu.

2021 yılı dini takvimi