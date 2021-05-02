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2021 Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Tam kapanma ve sıkı tedbirler gölgesinde geçen Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala insanlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte merak edilen Ramazan Bayramı tarihi.

02 Mayıs 2021 Pazar 10:41
2021 Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
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Salgın gölgesinde geçen Ramazan ayında insanlar evlerinde ramazanı geçirmeye devam ediyorlar. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan bayramında gurbette olan ve çalışmak zorunda olan ailelerinin yanlarına tam kapanma nedeniyle gidemeyecekler. Bu durum her ne kadar can sıksa da sağlık için alınan önlem.

Ramazan ayının huzuru ve bereketi ile biraz olsun moral bulan vatandaşlarımız şimdiden Ramazan Bayramı merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı ne zaman? Merak edilen soruların cevapları.

Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe tarihinde başlayacak ve toplam üç gün sürecek. Cumartesi nihayete erecek bayramda da tam kapanma devam edecek ve bayram sonrası alınacak kararlar sonra duyurulacak.




Son Güncelleme: 02.05.2021 10:41
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıBayram
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