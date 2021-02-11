2021 Ramazan başlangıcı hangi tarihte, ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak?

Müslüman alemi için mübarek aylardan birisi olan Ramazan ayı 2021 senesinde Nisan ayı içerisinde başlayacak. Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar, sonrasında Ramazan Bayramı’nın coşkusunu tadacak. Çoğu kişi ise bu ayların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Oruç tutacak olanlar, intenet üzerinden Ramazan ayının hangi tarihte başlayıp son bulacağını araştırmaya başladı. Peki Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? İşte ilk orucun tutulacağı gün…

2021 ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvimce, Ramazan bu sene Nisan ayında olacak. 13 Nisan gününde başlayacak olan oruç, 12 Mayısıs günü sona erecek.

115 Mayısıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı Perşembe gününde başlayarak Cumartesi günü tamamlanacak.

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Mübarek üç ayların sonunda yer alan Ramazan ayında orucunu tutacak olanlar, 13 Nisan tarihinde yılın ilk orucuna başlayacak.

2021 dini günler takvimi