İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

2021 Ramazan başlangıcı hangi tarihte, ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Çoğu kişi bu sorunun cevabını merak etmeye başladı. 11 ayın sultanı olarak tanımlanan Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Diyanet Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile soru yanıt bulmuş oldu .

11 Şubat 2021 Perşembe 21:55
2021 Ramazan başlangıcı hangi tarihte, ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Takip Et:

Müslüman alemi için mübarek aylardan birisi olan Ramazan ayı 2021 senesinde Nisan ayı içerisinde başlayacak. Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar, sonrasında Ramazan Bayramı’nın coşkusunu tadacak. Çoğu kişi ise bu ayların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Oruç tutacak olanlar, intenet üzerinden Ramazan ayının hangi tarihte başlayıp son bulacağını araştırmaya başladı. Peki Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? İşte ilk orucun tutulacağı gün…

2021 ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvimce, Ramazan bu sene Nisan ayında olacak. 13 Nisan gününde başlayacak olan oruç, 12 Mayısıs günü sona erecek.

115 Mayısıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı Perşembe gününde başlayarak Cumartesi günü tamamlanacak.

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Mübarek üç ayların sonunda yer alan Ramazan ayında orucunu tutacak olanlar, 13 Nisan tarihinde yılın ilk orucuna başlayacak.

2021 dini günler takvimi

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB​

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........

11

R.EVVEL

1443

​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ

1

R.AHİR

1443

​​

06

KASIM-2021

​​​

CUMARTESİ

........

1

C.EVVEL

1443

05

ARALIK-2021

PAZAR

........

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyanetRamazanAyOruç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekar erkeğe ev kiralamayanlara ceza uygulaması geldi!
Bekar erkeğe ev kiralamayanlara ceza uygulaması geldi!
Kayseri'de minibüs ile otomobil kazası! Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de minibüs ile otomobil kazası! Çok sayıda yaralı var
Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga! Çok sayıda yaralı var
Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga! Çok sayıda yaralı var
Antalya'da balkondan düşen kadının görüntüleri kameraya yansıdı!
Antalya'da balkondan düşen kadının görüntüleri kameraya yansıdı!
11 Şubat korona virüs verileri açıklandı
11 Şubat korona virüs verileri açıklandı
Bahçelievler'de bir binanın 6. katında patlama yaşandı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi...
Bahçelievler'de bir binanın 6. katında patlama yaşandı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi...

Popüler Haberler

2021 kira gelirleri beyannamesi ne zaman verilmeli, son tarih ne zaman?
Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? ATV yeni dizisi Kardeşlerim dizisi oyuncuları ve konusu
2021 Ramazan başlangıcı hangi tarihte, ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak?
3 Ayların başlangıcı Recep ayının ilk günü ne zaman?
Yeni Renault Clio’nun özellikleri ve fiyatı
Üç aylar başlangıcı ne zaman? - 3 aylar başlangıç tarihi ve dini günler takvimi
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı hayatı ve özgeçmişi
Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir? Tolga Mendi nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Serra’yı kim canlandırıyor? Özge Yağız'ın biyografisi
7 Melek ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filmi fragmanı yayınlandı!
2020 Devlet Tarafından Verilen Geri Ödemesiz Hibe Kredileri
Mekatronik mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Aşk Ağlatır dizisi neden final yaptı, neden bitti? Yeniden başka kanalda başlar mı?
13 Şubat 2020 Perşembe fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
2020 Aralık hacamat takvimi
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ezgi Aşaroğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Star TV yeni dizisi Sol Yanım dizi oyuncuları ve dizi konusu
Mucize Doktor dizisi Vuslat karakterini kim canlandırıyor? Zerrin Tekindor kimdir?
Mucize doktor Adil Hoca ölecek mi, diziden neden ayrıldı? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Gerçek adı ne? Hande Soral oynadığı diziler
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.