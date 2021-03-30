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2021 Ramazan ayın kaçında başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak?

Müslümanlar için 11 ayın sultanı olarak nitelendiren Ramazan ayının bu sene hangi gün başlayacağı merak ediliyor. Oruç tutmak için gün sayan İslam alemi Ramazan ayının başlangıç gününü araştırıyor. İşte detaylar...

30 Mart 2021 Salı 23:51
2021 Ramazan ayın kaçında başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak?
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 Ramazan ayı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün yapılan kabine toplantısında Ramazan ayı için uygulanacak olan tedbirleri açıkladı. Tedbirlerin açıklanmasının ardından merak edilen en önemli konu ise Ramazan ayının başlangıcının hangi gün olduğu oldu.

Covid-19 salgını sebebi ile önlemler alınmaya devam ederken Ramazan ayı içinde farklı önlemler alındı. Ramazan ayında büyük sofraların kurulup iftar yapılmasından dolayı virüsün gidişatını etkileyeceği için önlemler alındı.

13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 13 Mayısıs 2021 tarihinde de son bulacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayısıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayısıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayısıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayısıs Cumartesi



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:51
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Anahtar Kelimeler:
RamazanayıOruçSahur
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