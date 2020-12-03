2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Ramazan ayı başlama ve bitiş tarihleri nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2021

2021 yılının Ramazan ayının ne zaman başladığı Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Üç ayların başlamasının ardından Ramazan da anlaşılacaktır.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAMAKTADIR? 2021

Ramazan ayını müjdeleyen üç aylar 13 Şubat Cumartesi Receb ayının ilk günüyle başlamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 resmi günler takvimini yayınlamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ nın yayınladığı dini takvime bakılarak, Ramazan ayı bu sene 13 Nisan’ da başlayacak 12 Mayısıs günü sona erecektir.

RAMAZAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

13-15 Mayısıs Ramazan Bayramı olacaktır. Bayram, Perşembe günü başlayarak Cumartesi günü sonlanacaktır.