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2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Müslüman vatandaşların oruç ibadetlerini gerçekleştirdiği Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ramazan ayının habercisi olan üç aylar 13 Şubat günü başlamaktadır.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:17
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi
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Ramazan ayı başlama ve bitiş tarihleri nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2021

2021 yılının Ramazan ayının ne zaman başladığı Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Üç ayların başlamasının ardından Ramazan da anlaşılacaktır.

Ramazan ayını müjdeleyen üç aylar 13 Şubat Cumartesi Receb ayının ilk günüyle başlamaktadır.  Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 resmi günler takvimini yayınlamıştır.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAMAKTADIR? 2021

  Diyanet İşleri Başkanlığı’ nın yayınladığı dini takvime bakılarak, Ramazan ayı bu sene 13 Nisan’ da başlayacak 12 Mayısıs günü sona erecektir.

RAMAZAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

13-15 Mayısıs Ramazan Bayramı olacaktır. Bayram, Perşembe günü başlayarak Cumartesi günü sonlanacaktır.



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:17
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Ramazan AyıRamazan BayramıDiyanet İşleri Başkanlığı
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