2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2021 Kurban Bayramı hangi tarihte

2021 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı mera edilmeye başlandı. Müslüman alemi için kutsal sayılan Ramazan ayı, pek çok kişi tarafından merak konusu oldu.

2021 ramazan ayı ne zaman başlıyor? Kurban bayramı 2021 ne zaman?

Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği dini gün takvimine göre 2021'de Ramazan Bayramı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi kalkıp ilk oruçlarını tutacaklar. Ramazan 12 Mayısıs'ta sona erecek.

2021 ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayı sonunda düzenlenen Ramazan Bayramı bu yıl 13 Mayısıs'ta başlayacak. Ramazan 13, 14 ve 15 Mayısıs'ta kutlanacak.

2021 kadir gecesi ne zaman?

Kurban bayramı 2021 ne zaman?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi'nin tarihi de belli oldu. İslam inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kuran, Cebrail tarafından HZ.’e indirilmiştir. HZ. Muhammed (sav) 'e getirildiği gece olan Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayısıs 2021'e denk geliyor.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her yıl Miladi takvimden 11 gün önce kutlanır. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.

19 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona erecek. 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın ilk günüdür.