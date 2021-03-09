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2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 Ramazan ayı ilk oruç tarihi

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı, sabırsızlıkla beklenmektedir. Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte Müslümanların ibadetlerini gerçekleştireceği Ramazan ayı hakkında merak edilenler...

09 Mart 2021 Salı 23:36
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 Ramazan ayı ilk oruç tarihi
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Ramazan Bayramı’nın hangi gün olacağı merak edilmektedir.

11 ayın sultanı Ramazan, 13 Nisan Salı günü başlayacaktır. Kadir gecesi ise 8 Mayısıs tarihine denk gelmektedir. 12 Mayısıs arefe günü, 13 Mayısıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. Günüdür.

Teravih

12 Nisan tarihinde ilk teravih kılınacaktır.

Sahur

12 Nisan’ı 13’e bağlayan gece, ilk sahura kalkılacaktır. Yılın son orucu 12 Mayısıs tarihinde tutulacaktır.

Bayram

Bayramın ilk günü 13 Mayısıs, son günü ise 15 Mayısıs tarihidir.

Ramazan ayının önemi

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükafatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi"

"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar".

"Size Ramazan ayı geldi, o mübarek bir aydır. O ayda oruç tutmayı Allah size farz kıldı. O ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanların azgınları zincire vurulur. O ayda Allah'ın bir gecesi vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrından mahrum kalan Allah'ın rahmetinden mahrum kalır."

 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
RamazanIlk Oruç
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